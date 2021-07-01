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Kredi kartları için flaş karar! Resmen değişti, borç ödemesi ve taksit...

01 Temmuz 2021 Perşembe - 19:13 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 19:13

Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor. Resmen değişti. Son dakika açıklaması geldi. Taksit sayılarıyla ilgili flaş karar verildi. BDDK, kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını düşürdü. Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı.


Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor. Taksit sayılarına ilişkin önemli açıklama geldi. BDDK, kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını düşürdü.
 
Buna göre, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı.
 
KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARINDA DEĞİŞİKLİK
 
Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi. Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.
 
Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.
 
Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.
 
Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.

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