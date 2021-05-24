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Kredi kartı ve kredi borcu olana kaçırılmayacak fırsat!
Borcu olan milyonlarca vatandaşa son fırsat! Daha önceki yapılandırmaları kaçıranlar için yeni yapılandırma paketi geliyor. Kredi borcundan kredi kartı borcuna, vergiden öğrenci kredisi borcuna kadar pek çok borçtan avantajlı şekilde kurtulmak mümkün olacak. İşte detaylar...
Borcu olan milyonlarca vatandaşa son fırsat! Daha önceki yapılandırmaları kaçıranlar için yeni yapılandırma paketi geliyor. Kredi borcundan kredi kartı borcuna, vergiden öğrenci kredisi borcuna kadar pek çok borçtan avantajlı şekilde kurtulmak mümkün olacak. İşte detaylar...