Kredi kartı ve KMH kullanacaklar dikkat! 3 ay ücretsiz

Kredi kartı ve mevduat hesap müşterileri için yeni kampanya açıklandı. Şekerbank’tan çek, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) ürünlerini ilk kez kullanarak “Artı Hesap” müşterisi olan esnaf ve işletmeler, birbirinden farklı masrafsız bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.
“Artı Hesap” müşterisi esnaf ve işletmeler, mobil ve internet bankacılığı kullanarak yapacakları EFT ve havale işlemlerinde altı ay ücret muafiyetine hak kazanacak. İlk 10 yaprak için ücretsiz çek karnesi fırsatından faydalanabilecek “Artı Hesap” müşterilerine, altı ay süre ile tüm ATM’lerden azami 3.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkânının yanı sıra, başka şubelerden para çekme ve yatırma işlemlerinde de 3 ay masraf istisnası tanınacak. Altı ay süre ile POS aidat ücretinden de muaf olacak “Artı Hesap” müşterileri, kredi talebinde bulunduklarında ise 3 ay ödemesiz dönem avantajından yararlanabilecek.