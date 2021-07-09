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Kredi kartı ve KMH kullanacaklar dikkat! 3 ay ücretsiz

09 Temmuz 2021 Cuma - 11:04 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 11:04

Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanmayı düşünenler için önemli fırsat! Dev banka duyurdu. 3 ay ücretsiz olacak. 'Artı Hesap' kampanyasından yeni müşteriler yararlanıyor. Şekerbank’tan ilk kez çek, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) ürünlerini kullanarak “Artı Hesap” müşterisi olan esnaf ve işletmeler, ücretsiz çek karnesinden 3 ay ödemesiz dönemli kredi imkânına, POS aidatı muafiyetinden ücretsiz EFT havale işlemlerine kadar birbirinden farklı avantajlardan faydalanabilecek.


Kredi kartı ve mevduat hesap müşterileri için yeni kampanya açıklandı. Şekerbank’tan çek, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) ürünlerini ilk kez kullanarak “Artı Hesap” müşterisi olan esnaf ve işletmeler, birbirinden farklı masrafsız bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek. 
 
“Artı Hesap” müşterisi esnaf ve işletmeler, mobil ve internet bankacılığı kullanarak yapacakları EFT ve havale işlemlerinde altı ay ücret muafiyetine hak kazanacak. İlk 10 yaprak için ücretsiz çek karnesi fırsatından faydalanabilecek “Artı Hesap” müşterilerine, altı ay süre ile tüm ATM’lerden azami 3.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkânının yanı sıra, başka şubelerden para çekme ve yatırma işlemlerinde de 3 ay masraf istisnası tanınacak. Altı ay süre ile POS aidat ücretinden de muaf olacak “Artı Hesap” müşterileri, kredi talebinde bulunduklarında ise 3 ay ödemesiz dönem avantajından yararlanabilecek.

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