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Kredi kartı taksitleriyle ilgili flaş karar! İki katına çıkarıldı
Kredi kartı taksitleriyle ilgili son dakika açıklaması! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) meydana gelen sel felaketi nedeniyle Düzce, Rize ve Artvin için harekete geçti. BDDK kararı ile, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacağı bildirildi.
BDDK kararı ile, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.