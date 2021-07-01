Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüm tüketicileri ilgilendiren bir karar imza attı. BDDK kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Kredi Düzenlemenin detayları merak ediliyor. Peki, Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Kredi kartı düzenlemesi neleri kapsıyor? Taşıt kredisi vade sayısı indirildi mi? İşte BDDK'nın kredi kartı taksit düzenlemesinin detayları...

BDDK'dan kredi kartı taksit sayısı ile ilgili düzenleme geldi. Altın alımı, mobilya ve beyaz eşya ile TV alımında taksit sayısı değiştirildi. Bu düzenleme en çok düğün yapacakları üzdü. Amaç tüketimi azaltarak vatandaşın daha fazla borca girmemesini teşvik etmek. Peki, Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Kredi kartı düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte BDDK 'nın kredi kartı taksit düzenlemesinin detayları...

KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI KAÇ OLDU? DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

BDDK, kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını sınırlandırdı. Yeni düzenlemeye göre, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı.

TAŞIT KREDİLERİNDE DE VADE SAYISI DEĞİŞTİ!

Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi. Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.

Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.