Kredi kartı olanlar dikkat! Yarın başlıyor...

Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla birlikte mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan komisyon oranını yeniden değerlendirdi. Alınan karara göre komisyon oranı yüzde 1.60'ı aşamayacak.

