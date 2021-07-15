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Kredi kartı olan ve kredi çekecek herkes için geçerli! Flaş detay, faizler...

15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:03 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:27

Bankadan kredi çekmek isteyen veya kredi kartı kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Faizler ile ilgili flaş detay. Kredi kartı kullanan kişiler bazı durumlarda karttan para çekmek durumunda kalıyor. Bu da çekilen paraya faiz işlenmesine sebep oluyor. Her bankanın çekim ücreti farklı. Nakit çekiminde faizler günlük olarak işlediğinden belirtilen detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Öte yandan kredi çekmek isteyip olumlu sonuç alamayanlar için de 5 tane sebebi olacak bir bilgilendirme yapıldı. İşte kredi çekmek isteyen ve kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli detaylar


Kredi kartı kullanan, karttan para çekmek isteyen, kredi çekmek isteyen ancak bankalarda olumlu bir yanıt alamayan, parası olan ve altına mı yatırsam yoksa nakit olarak mı kalsa diye aklında birçok soru işareti olan kişiler için merak edilen sorular yanıtlandı. 
 
ALTINI AL KENARDA DURSUN
 
SORU: Arkadaşıma bir miktar altın borcu vermiştim. Korktuğum olmadı. Parayı geri ödedi ama altın değil, nakit olarak ödedi. Ben bu parayı nakitte mi tutsam, altına mı çevirsem? Berkay
 
CEVAP: Ne şanslısın ki arkadaşın sözünün eri olup böyle zor bir dönemde borcunu sana ödemiş. Altını al kenarda dursun ki ‘Bak bana altın vermesi gerekiyordu’ diye senelerce düşünmezsin.
 
YILDA 12 KEZ DEĞİŞTİRME HAKKIN VAR
 
SORU: Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeyim, Oradaki birikimimi hangi fonlarda değerlendirsem daha iyi olur? Gökçe
 
CEVAP: Düşük, orta ve yüksek riskli fonlar var. Riski yüksek olan fonların getirileri de fazla olabiliyor.
 
Senin risk toleransın nasıl? Benden sana tavsiye, 20-30 yaş arasındaysan riskli, 30-40 yaşlarındaysan orta riskli, 40-56 yaştaysan az riskli diye düşünebilirsin.
 
Yaş ne kadar gençse, risk o kadar yüksek olabilir. Yatırım uzmanınla mutlaka konuş. Benim tavsiyem bir genelleme.
 
Fonların altı aylık, yıllık getirilerini takip et. Getiri yıllık enflasyonun üstünde mi, senin beklentine uyuyor mu?
 
Üç ayda bir getirini kontrol et. Seçtiğin fonların dağılımını yılda 12 kez değiştirme hakkın var.
 
NASIL BÜTÇE YAPILMASI GEREKİYOR?
 
SORU: Kurban Bayramı yaklaştı, nasıl bütçe yapmamız gerekiyor? Sinan
 
CEVAP: Bayram bütçesi geleneklerimize uygun olarak şenlikli olmalı. Tek şart var ayaklar yorgandan çıkmasın.
 
Mutlaka plan yapın. Bayram harçlığı, kıyafetler, ulaşım, mutfak bütçesi, konaklama, beklenmedik harcamalar… Bu kalemlere ne kadar ayırabileceğinizi yazın.
 
Kıyafet, market alışverişini son dakikaya bırakmayın. Alışverişte ‘İstek mi, ihtiyaç mı?’ kuralını uygulayın.
 
Telefonunuza gelen ‘Bayram krediniz hazır’ mesajına sevinip ‘Alalım lazım olur’ demeyin. Bu para size bedava verilmiyor. İradenizi satın almak için boşuna faiz ödemeyin.
 
Kurban ibadetini yerine getirecekseniz, sona bırakmayın.
 
Eğer ailede borç varsa birbirinizi suçlamayın. Beraberce çözüme odaklanın.
 
Çocuklarınızı verdiğiniz harçlıkla şenlendirin.
 
 
KARTTAN PARA ÇEKECEK HERKES İÇİN GEÇERLİ
 
SORU: Kredi kartından nakit çekmeyi tavsiye etmediğinizi biliyorum ama bunu kullanmanın doğru yolu nedir? Tuba
 
CEVAP: Kredi kartından para çekmek zorunda kalırsan şunlara dikkat:
 
MİKTAR: Kısa süreli ihtiyaçlar için düşük tutarda çekim yap.
 
GÜNLÜK FAİZ: Nakit çekimlerinde faiz günlük işler, ilk fırsatta parayı geri koy.
 
ÜCRET: Her bankanın nakit avans ücreti farklı. Önceden öğren, aklında olsun.
 
NEDEN KREDİ ALAMIYORUM?
 
SORU: Birkaç kez denedim kredi alamadım. Neden olabilir? Semih
 
CEVAP: Neden kredi almak istiyorsun? Konut, taşıt, ihtiyaç hangi krediyi kullanacaksın? Belki bunda bir hayır vardır. Bu kredi senin için istek mi ihtiyaç mı? Gelelim kredi alamama sebeplerine:
 
1. Kredi notun düşükse,
 
2. Gelirin yetersizse,
 
3. Şu anda çok fazla kredin varsa,
 
4. Son beş yıl içinde yasal takibe düştüysen,
 
5. Bankan seni yeterince tanımıyorsa ve birkaç kez krediye başvurmanın bankada olumsuz etkisi olduysa kredi alamayabilirsin. Bankana sebebini sor. Özlem Denizmen/Posta

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