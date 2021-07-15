Kredi kartı olan ve kredi çekecek herkes için geçerli! Flaş detay, faizler...

Kredi kartı kullanan, karttan para çekmek isteyen, kredi çekmek isteyen ancak bankalarda olumlu bir yanıt alamayan, parası olan ve altına mı yatırsam yoksa nakit olarak mı kalsa diye aklında birçok soru işareti olan kişiler için merak edilen sorular yanıtlandı.

ALTINI AL KENARDA DURSUN

SORU: Arkadaşıma bir miktar altın borcu vermiştim. Korktuğum olmadı. Parayı geri ödedi ama altın değil, nakit olarak ödedi. Ben bu parayı nakitte mi tutsam, altına mı çevirsem? Berkay

CEVAP: Ne şanslısın ki arkadaşın sözünün eri olup böyle zor bir dönemde borcunu sana ödemiş. Altını al kenarda dursun ki ‘Bak bana altın vermesi gerekiyordu’ diye senelerce düşünmezsin.