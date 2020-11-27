Kredi kartı kullananlara iyi haber! Başvuran ödemiyor

Yaklaşık 29 milyon vatandaşın toplam 73. 8 milyon adet kredi kartı var. Kişi başına 2’den fazla kart düşüyor ve bankayla müşteri arasında en çok sorun da kredi kartları nedeniyle yaşanıyor. Aidat konusu bu anlamda ilk sırada. Bu yüzden dolandırıcıların da en çok kullandığı argüman ‘aidat’. Can sıkan bu yıllık ücretten kurtulmak aslında çok basit. Yasalar da tüketiciden yana. Yeter ki haklarımızı bilelim... Posta'dan Bilal Emin Turan kredi kartı aidatından kurtulmanın yollarını yazdı. İşte Turan'ın yazısı...

Bakanlık logosuyla vurgun

Binlerce lira limiti olsa da kredi kartından yılda 1 kez alınan kart aidatı, banka müşterilerini rahatsız ediyor. Aidat iadesi yapılmadığı için kart iptallerine kadar uzanan bir serüven yaşanıyor. 100-150 liralık aidata karşı oluşan antipati, dolandırıcıların da ekmeğine yağ sürüyor. Ticaret Bakanlığı’nın, özel bankaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kamu kurum ve kuruluşların isim ve logoları kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor.

Pandemiyi kullanıyorlar

Ticaret Bakanlığı geçen hafta bu konuda kart sahiplerini uyardı ve sosyal medyada ‘geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın’ şeklindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Peki kart sahiplerini dolandırıcıların hedefi haline getiren ve bankaların hizmet karşılığında yılda bir kez de olsa aldığı kart aidatından kurtulmak mümkün mü?

Yasal zemini kullanıyorlar

Bu sorunun cevabını bulmak için 6 yıl öncesine geri gitmek gerekiyor. Hafızayı tazeleyelim... Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak BDDK , 2014’te ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. Bu karar alınırken, tüketici lehine de önemli düzenlemeler yapıldı.

Komisyon kazancı da var, pazarlık yapın

2014’te yapılan düzenlemeyle kredi kartı aidatı yasal bir zemine kavuştuğu için bankaların kredi kartı aidatını iade etme zorunluluğu yok. Fakat bankalar kendi inisiyatifleri ile almış oldukları aidatları her zaman iade etme, erteleme ya da puana çevirme gibi seçenekleri tercih edebilirler. Bunun için bankanızla görüşüp, aidat alındıysa iadesini, para puan olarak yüklenmesini isteyebilirsiniz.

Bankalar, kartla alışveriş yapılan üye işyerlerinden POS kullanım bedeli ya da komisyon alıyor. Yüzde 1.6 sınırı getirilse de komisyonlar hatırı sayılır tutarlarda. Müşteri alışveriş yaptıkça zaten kart aidatından daha fazlasını bankaya kazandırabiliyor. Eğer siz de çok alışveriş yapan birisiyseniz, ‘bu detayı’ bankayla paylaşıp pazarlık yapmayı deneyin. Sonuç alamazsanız, alternatif kredi kartlarını araştırın.