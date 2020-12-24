Kredi kartı kullananlara güzel haber! Silinmeyecek

Kredi kullanan milyonları ilgilendiren güzel haber geldi. Kamu ve özel bankalar kredi kartında biriken puanların bu yıl sinmeyip devredeceğini açıkladı. Ayrıca Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesinin verilerine göre; 2020 yılının kasım ayında kredi kartı başvuruları 2019 kasım ayına oranla yüzde 321 oranında arttı. 2020 geneline bakıldığında ise önceki yıla göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış oldu.

Koronavirüs salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana pek çok alanda radikal değişikliklere neden oldu. Bunların başında ise tüketim ve harcama alışkanlıkları geldi. Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesinin verilerine göre; 2020 yılının kasım ayında kredi kartı başvuruları 2019 kasım ayına oranla yüzde 321 oranında arttı. 2020 geneline bakıldığında ise önceki yıla göre bireysel kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk artış oldu.

KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 54 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de açıkladığı Kasım 2020 kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerinde banka kartı sayısının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 13, kredi kartı sayısının ise yüzde 8 artış gösterdiğini ortaya koymuştu. Kartlı ödeme tutarlarında yüzde 23 artış gözlenirken internetten yapılan kartlı ödeme oranının yüzde 54 artışla kartlı ödemeler içerisindeki payını yüzde 26’ya çıkarması ise dikkat çekmişti.

KART HARCAMALARINDA MARKET-GIDA VE ELEKTRONİK EŞYA ALIŞVERİŞİ ÖN PLANDA

Açıkladıkları verilerden hareketle değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, “Hesapkurdu.com olarak yaptığımız araştırmalarda ülkemizde kısıtlamaların başladığı Mart ayında kredi kartı aramalarının zirveye çıktığını görüyoruz. Bu aramalar neticesinde yıl geneline baktığımızda kredi kartı başvurularında yüzde 79’luk bir artış saptadık. Yıl sonuna yaklaştığımız kasım ayı itibarıyla da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla bir artış söz konusu. 2020 Mart sonrası dönemlerde insanlar online alışverişe önceki dönemlerden daha çok yöneldiği için kredi kartı harcamaları da önceki dönemlere göre yüksek seyretti ve bu şekilde devam ediyor. Bu harcamalarda öne çıkan kalemler ise market-gıda harcamaları ile elektronik eşya alışverişleri olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

AŞININ OLUMLU SONUÇ VERMESİ KREDİ KARTI HARCAMALARINI NORMALE DÖNDÜREBİLİR

2021 yılına dair kredi kartı harcamaları ve başvurularına yönelik öngörüleri de paylaşan Ersin Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandeminin etkisi hala yoğun olarak devam ettiğinden hem ekonomik çalkantıların neden olduğu nakit sıkıntısının hem de bulaş riski nedeniyle kaçınılan nakit para kullanımının 2021’in ilk aylarında kart başvuruları ve harcamalarının yüksek seyretmesine neden olacağını öngörüyoruz. Ancak yıl sonlarına doğru aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi halinde kısıtlamalar azalacağından kredi kartı harcamalarının normal seyrine dönmesi beklenebilir. Öte yandan online alışverişin ve kart ile harcamanın bir alışkanlığa dönüşmesi ve bu alışkanlığı yeni edinen kitlelerin artmaya devam etmesi, online harcamaların payının daha hızlı yükselebileceği yönünde değerlendirilebilir.”

Öte yandan salgın döneminde kartlı harcamalara vatandaşların eğilimleri arttı. Böylece kartlarda biriken puanlar da katlandı.

GELECEK YILA DEVREDİLECEK

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Puanların devrinin güzel bir haber olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu" dedi.

"SİLİNEN PUANLAR İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

BANKALAR DA KREDİ KARTINDA BİRİKEN PUANLARLA AÇIKLAMA YAPTI

Vakıfbank: Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.

Ziraat Bankası: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.

Halk Bankası: Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir.