Kredi kartı kullananlara faizsiz para! Ödeme süresi...

Kredi kartı kullanan herkes için geçerli. Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 40 gün boyunca geçerli. Bankaların kredi kartlarını kullanan müşterilerin pek çoğu haberdar değil. Kredi kartını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak faizden etkilenmeden nakit para kullanılabiliyor. İşte kredi kartı kullanımı ile ilgili bilinmeyen detaylar...

Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bankalar kart kullanan müşteri ağını genişletmek isterken vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılama noktasında kredi kartlarından destek alıyor. Çoğu kişinin birden fazla kredi kartı bulunuyor. Birçok kişi aylık ödeme tutarının asgari ödeme kısmını ödüyor. Bu da fazladan faiz ödenmesine neden oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik zorluklar yaşandığında kurtarıcı olabiliyor.

40 GÜN FAİZSİZ PARA KULLANIMI

Kredi kartları genelde ya acil ihtiyaç döneminde ya da banka tarafından özendirici hamleler sonrası ediniliyor. Kart başvurusu yapılırken de detaylara dikkat edilmiyor. Bu durum kimi zaman kredi kartında kazançlı olunan durumların da gözden kaçmasına neden oluyor.

Kredi kartları ile ilgili az bilinen önemli bir detay ise 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.

Peki kredi kartı kullanımının başka ne gibi avantajları bulunuyor? İşte kredi kartı kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren avantajlar...

Kredi kartı kullanımı öncelikle satın aldığınız ürünlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Böylece harcamalarınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Kredi kartı kullanan birçok kişi taksit imkanından yararlanmak için kart sahibi oluyor. Nakit olarak tek seferde öneme yapmaktansa eşit taksitler halinde küçük ödemeler yapmak vatandaşlar için daha avantajlı oluyor.

Ödül ve harcadıkça kazandıran kampanyalar da doğru değerlendirilirse kazanç elde edilmesini sağlıyor. Bunların dışında otomatik ödeme talimatı verilmesi, online alışveriş imkanı sağlaması da kredi kartının avatanjları arasında sayılabilir.

KREDİ KARTI KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişinin yaptığı hata; asgari ödeme tutarının ödenmesinin yeterli olduğunun düşünülmesi. Sadece asgari tutar ödenerek faturanın kalan kısmı bir sonraki aya bırakılıyor. Sonraki ayda aynı şekilde asgari ödeme tutarı ödenirse neredeyse sadece faiz ödemesi yapılmış oluyor.

KREDİ KARTI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kartlarının en büyük dezavantajı; nakit para harcanmadığı için harcamaların daha kolay bir şekilde yapılması. Taksitli harcamaların daha ödenebilir görünmesi nedeni ile alışverişlerin bilinçsiz yapılması. Kredi kartı kullanırken gelecek ayki taksitli ödeme tutarları dikkate alınarak harcama yapılması, mümkünse aylık ödenecek tutarın tamamının ödenmesi, kampanyalar nedeni ile gerekmeyen harcamaların yapılmaması ile kredi kartları faydalı bir şekilde kullanılabilir.