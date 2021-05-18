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Kredi kartı kullananlar dikkat! Arttı, yüzde...

18 Mayıs 2021 Salı - 11:04 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 11:04

Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor. Yüzde 72 arttı. BKM tarafından yapılan açıklamada son rakamlar duyuruldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar TL oldu.


 
BKM, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre,  nisan ayı sonunda Türkiye’de 78,7 milyon adet kredi kartı, 141,1 milyon adet  banka kartı ve 47,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
 
2020 yılının nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde  11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde  42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267,6 milyon adede ulaşarak geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.
 
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında  yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak  117 milyar TL oldu.
 
 
Kartlı ödemelerde yaşanan yüksek büyümede, 2020'nin nisan ayında  salgının ilk günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana  gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu. Nisan ayında ödemelerin 96,4 milyar  TL'si kredi kartları ile yapılırken 18,5 milyar TL'sinde banka kartları, 1,6  milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde  önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 70, banka kartı ile ödemelerde  yüzde 73 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 433  olarak gerçekleşti.
 
İnternetten kartlarla yapılan ödeme tutarı yüzde 83 artış gösterdi
 
   İnternetten kartlı ödeme tutarı nisan ayında, geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 83 artarak 29 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı  ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 24 oldu. Yani her 4 TL  kartlı ödemeden 1 TL'si internetten gerçekleşti.
 
İnternetten kartlarla yapılan her 5 TL ödemenin 1 TL'si elektronik  eşya sektöründe görüldü
 
İnternetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı  incelendiğinde en fazla ödeme tutarının 5,6 milyar TL ile elektronik eşya  sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünün, internetten kartlarla  yapılan tüm ödemeler (29,2 milyar TL) içindeki payı ise yüzde 19 oldu. Farkı bir  ifadeyle internetten kartlarla yapılan her 5 TL ödemenin 1 TL'si bu sektörde  görüldü. Elektronik eşya sektörünü 4,1 milyar TL ve yüzde 14 pay ile market/gıda,  1,9 milyar TL ve yüzde 7 pay ile kamu-vergi ödemeleri, 1,7 milyar TL ve yüzde  6'şar pay ile giyim ve aksesuar ile yapı malzemeleri sektörleri takip etti.
 
 
Nisan ayında temassız ödeme adedi geçen yılın 3 katına ulaştı
 
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme  yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs 2021  tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkartıldı. Artık temassız ödemeler 350 TL'ye kadar  şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak  yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok  daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
 
Nisan ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre  3 katına ulaşmış olması da temassız ödemenin her geçen gün daha çok tercih  edildiğini ortaya koydu. Nisan ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 49’unun  yani her 2 kartlı ödemeden 1'inin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük  temassız ödeme adedi ise 8 milyon adedi geçti.
 
Her 4 iş yerinin 3'ünde temassız ödeme kabul ediliyor
 
Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri  sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla  beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4  terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş  yerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, akaryakıt ve sağlık/kozmetik  sektörlerinde yer aldığı görülüyor.
 

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