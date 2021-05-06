Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Faiz ödenmiyor, flaş detay

Kredi kartı kullanımı ile ilgili flaş detay! 40 gün geçerli. Faiz ödenmiyor. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle pandemi sürecinde online alışverişin daha fazla yapılmaya başlanması kredi kartına olan talebi de arttırdı. Kredi kartı kullanan pek çok kişi ise ne kadar faiz ödediğini, hangi durumlarda faiz ödemesi yapılmayacağını bilmiyor. İşte kredi kartı kullanan herkesin mutlaka bilmesi gereken detaylar...

Bankalar müşterilerine kredi kartı kullanmaları için çeşitlik kampanyalar ve avantajlar sunuyor. Puan kazanma, taksit erteleme, ekstre öteleme gibi kolaylıklar sunuluyor. Böylece kredi kartları müşteriler için cazip hale getiriliyor. Peki kredi kartı kullanımı gerçekten avantajlı mı yoksa kişinin bankaya her geçen gün daha da borçlanmasına mı neden oluyor?

Kredi kartları her ne kadar bankaların para kazanmak için kullandığı en önemli ürünlerinden biri olsa da, doğru kullanılması durumunda müşteri için de büyük avantaj sağlıyor. Örneğin nakit olarak ödeme olanağı bulunmayan bir ürün, kredi kartı ile taksit seçeneği kullanılarak küçük ödemeler yapılarak alınabiliyor. Ya da acil nakit ihtiyaçlar için kredi kullanmak istemeyenler kredi kartından nakit çekebiliyor. Böylece acil ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanabiliyor. Harcadıkça kazandıran kredi kartları doğru kullanılır ise tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Peki kredi kartını doğru kullanmak ne demek? Posta gazetesinden Özlem Denizmen her hafta okurlarından gelen soruları yanıtlıyor. Denizmen bu haftaki yazısında kredi kartı almak isteyen veya kredi kartını daha verimli bir şekilde kullanmak isteyenler için kredi kartı kullanımı ile ilgili detaylara yer verdi. İşte Özlem Denizmen'e gelen sorular ve yanıtları...

KREDİ KARTI ALMAK İSTİYORUM

SORU: 32 yaşındayım. Çalışıyorum ve hiç kredi kartım olmadı. Ama artık kull anmak istiyorum. İyi bir şey mi yapıyorum? l Ayşegül

CEVAP: Kredi kartı kullanmadan önce bunları bilmende fayda var.

40 güne kadar faizsiz para kullanma imkanı verir.

Taksit ile alınca ‘tutar düşük oluyor’ hissi seni yanıltmamalı.

Kredi kartından çok zor durumlar dışında nakit çekmemeli. Kullandığın para için günlük faiz ödersin.

Limitin çok yüksek olmamalı.

Kredi kartı aidatı ödemek istemiyorsan her bankanın sunmak zorunda olduğu ‘yalın kredi kartı’nı veya banka kartı kullanabilirsin.

Kart ekstreni bütçe olarak kullanıp her ay nereye, ne kadar harcadığını tek tek görebilirsin.

Kredi, kredi kartı sahibi ya da kefil olan herkesin kredi notu var. Ev, araba alırken bu nota bakılır. Ödeme performansın iyiyse krediyi daha kolay alırsın.

BORÇ ÖDEMEK Mİ BİRİKİM Mİ?

SORU: Kredi ve kredi kartlarına toplam 40 bin TL civarı borçluyum. Gelirim 5 bin TL. Kenarda ise 15 bin TL ve 4 bin dolar birikimim var. Borcumu mu kapatsam yoksa yatırıma devam mı etsem? l Yaşar

CEVAP: Aylık kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapabiliyor musun? Birikimlerini kendi risk toleransına uygun yatırım araçlarında değerlendirerek getiri sağlayabiliyor musun? Dolar alırken hangi fiyattan satmak istediğini belirledin mi? Mevcut kredine ödediğin faizin yıllık maliyeti ne kadar? Kenardaki 12 bin TL’yle borcu azaltıp, 1.000 dolar da bozabilirsin. Böylece borcun yarıdan fazla azalmış olur, aylık ödemelerin rahatlar. 5 bin TL’yle güzel güzel geçinir ve ‘tüm dolarımı bozdum’ diye de üzülmezsin...

İKİNCİSİ ŞART MI?

SORU: İpotekli, borcu devam eden ev üzerine bir kredi daha kullanabilir miyim? l Ercan

CEVAP: Neden bir kredi daha kullanmak istiyorsun? Toplam borcun, gelirin ne kadar? Soruna gelince... Bu uygulama bankadan bankaya değişir. Bankan yeni kredi talebin için gelir durumunun yeterli olup olmadığına, kredi ödeme geçmişini gösteren kredi notuna, raporuna ve kredi talebinin amacına bakarak değerlendirir. Çok zaruri ihtiyacın yoksa yapma.