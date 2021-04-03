Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Borçlar ikiye katlanıyor
Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Borçlar ikiye katlanıyor
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor. Kredi kartı borcunuz ikiye katlanıyor. Kredi kartlarının birçok avantajı bulunuyor. Ama bilinçsiz kullanılan kredi kartı vatandaşları borç batağına sürüklüyor. Kredi kartlarını bilinçsiz kullanan vatandaşlar var olan borçlarını ikiye ve hatta üçe katlıyor. İşte bilinçli kredi kartı kullanımıyla ilgili tüm detaylar...
Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda hayatımızın her alanına girdi. Pandemiyle birlikte kart kullanımı daha da yaygınlaştı. Bugün toplamda 70 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda.