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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, kurtulmanın yolu...
Kredi kartı kullanan milyonları kapsıyor. Kredi kartı aidatlarına zam geldi. Kredi kartı aidatları yıllık 200 liranın üzerine çıktı. Yasalar bankaların kredi kartı aidatı almalarını engellemiyor. Ama kredi kartı aidatından kurtulmak mümkün. Bankalar müşterilerine üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak zorunda. Müşteri elindeki aidatlı kartı değiştirmek isterse, banka yine aynı limitte aidatsız kart vermekle mükellef. Yani her yıl kart aidatı ödemekten bıkanlar hiç vakit kaybetmeden kartını aidatsız olanla değiştirmek için bankasına başvurabilir. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz. Bunun yanında ay sonu ekstreye kart aidatı veya üyelik ücreti yansıtılmışsa bankaların bu parayı geri ödeme zorunlulakları yok ama müşterilerini kaybetmet istemeyen bankalar bu ücretin yarısını silmeyi kabul ediyor.
Kredi kartı aidatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Banka müşterilerinin yıllardır dert yandığı bir konu. Hele son günlerde hesap ekstrelerine yansıtılan tutarlar, bu derdi katlamış durumda. Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla başetmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!