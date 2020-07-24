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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreye dikkat...
Kredi kartı kullananlar dikkat... Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil ödeme aracı olarak kullanmak çok önemli. Ödemelerinizi de düzenli yapmanız gerekiyor. Gecikmeler notunuzu etkiliyor ve ödeme 90 gün gecikirse yasal takip başlıyor. Peki bu durumda kara listeye düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte tüm detaylar...
1. KREDİ KARTINIZI DÜZENLİ KULLANIN
Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart.
Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart.