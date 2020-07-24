Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bu süreye dikkat...

Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart.