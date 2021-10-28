Kredi kartı, kredi borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Hemen...

Cumhuriyet’imizin ilanının 98’inci yılını kutluyoruz… 29 Ekim’de 29 maddeyle hem paramızı yönetelim hem de finansal coşkuyu yaşayalım. İşte finansal özgürlük için yapılması gerekenler...

1-HEDEF: Ne olursa olsun hedefini yaz ve ona kilitlen. Ne olursa olsun hedefini yaz ve ona kilitlen. Harvard Business School’un araştırmasına göre; hedefini yazanlar ona ulaşmakta yüzde 42 daha başarılı oluyor! Senin hedefin ne? Örnek: 30 bin TL borç kapatmak.

2-BÜTÇE: Eline geçen para nereye gidiyor farkında mısın? Nereye, ne kadar harcadığını yazıyor musun? Bütçeye her ay 15 dakika ayır. Devletler, belediyeler, apartman yönetimleri bütçe yaparak yönetiliyor. Sen niye yapmayasın?

3-BİRİKİM: Para en güzel harcarken birikir. Sen yeter ki eline para geçer geçmez hedefin için bir kenara ayır.

4-FORMÜL: Gelirinin yüzde 60’ını ihtiyaç, yüzde 30’unu istek, yüzde 10’unu birikim için ayırabilirsin.

5-OTOMATİK: Maaşın yatar yatmaz, otomatik olarak başka bir hesaba aktarılsın ve oradaki paraya dokunma.

6-BİRİKİMCİ ARKADAŞ: İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalaması olurmuş. Çevrende birikim yapan arkadaşlar olsun.

7-ACİL DURUM FONU: Ani durumlar için en az üç aylık zaruri giderlerin kadar birikiminin olması seni güvende hissettirir.

Bu para NAKİT olmalı. Kolay erişebilmelisin. Ayrı hesapta olmalı. Maliyeti olmamalı. (Kredili mevduat hesabın Acil Durum Fonu değil.)

8-ALMADAN ÖNCE: Bir şey almadan kendine şunları sor: Benim için istek mi, ihtiyaç mı? Seçtiklerimi kasada bıraksam hayatım değişir mi? Aldığım ‘şey’ hedefime engel mi?

9-PARA AVI: İnternet, cep telefonu, TV üyeliği, uygulamalar, İnternet, cep telefonu, TV üyeliği, uygulamalar, spor salonu... Kullanmadığın bazı hizmetlere para ödüyor olabilirsin. Ekstreleri kontrol et.

10-KREDİ NOTU: Kişilerin gelecek 12 aydaki borçlarını ödeme olasılıklarını tahmin etmek için hesaplanan not. 1-1900 arasında değişir. Notun 1’den 1900’e doğru ilerledikçe risk seviyen azalır. Kredi kullanırken, araba, ev kiralarken, işe girerken, cep telefonu veya beyaz eşya alırken kredi notun her zaman karşına çıkar.

11-EKSTREYE DİKKAT! Kredi kartınla yaptığın harcamaları incele. Yanlarına istek/ihtiyaç yaz. Sana ait olmayan harcamalar var mı kontrol et.

12-BİLİYOR MUSUN?: Kredi kartının limit, faiz oranı, hesap kesim ve son ödeme tarihini biliyor musun?

13-İYİ BORÇ: Değeri artan şeyler için borçlan. Değeri artan şeyler için borçlan. Eğitim , doğru yer, doğru zaman, doğru fiyata alınmış ev...