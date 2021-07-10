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Kredi kartı ile kurbanlık alınır mı! Diyanet'ten son dakika açıklaması geldi...

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 12:02

Kredi kartıyla kurbanlık alanlara ilişkin flaş uyarı geldi. Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alan kişilere yönelik yapılan açıklamada eğer kurbanlık kredi kartıyla alınıyorsa, ödemenin zamanında yapılması gerektiği belirtilerek ibadetle faizin bağdaşmayacağı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "Yapacağımız kurban alışverişi ibadet ruhuna aykırı olmamalı. İşin içine kredi kartı girerse, biliyorsunuz aldığınız krediyi zamanında ödemezseniz üzerine faiz biniyor. Faiz de dinimizde haram. Kredi kartı kullanıyorsak faizli işlemlere bulaşmamamız lazım."


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri  Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kredi kartıyla kurbanlık alanların faizli  işlemlere bulaşmaması gerektiğini belirterek, "İbadetle faiz bağdaşmaz." dedi. 
 
Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban kesmesi gereken  kişinin, kurbanı kendi adına kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasının adına  da kestirebileceğini söyledi.
 
Kurban ibadetinin vekaleten yapılması için de kurbanı kesilen kişinin  onayının alınması gerektiğini belirten Bozkurt, kurbanın mali bir ibadet olduğunu  ifade etti.
 
Bozkurt, şöyle devam etti:
 
"Kurbanda kesilen hayvanları uygulamalardan biliyoruz, Kur'an-ı  Kerim'de de işaret ediliyor. Kur'an'da dört çift hayvandan bahsediliyor. Bunlar,  dişi ve erkek koyun, keçi, sığır ve devedir. Büyükbaş hayvanların 2 yaşını  doldurması, devenin 5 yaşını doldurması, küçükbaş hayvanların da 1 yaşını  doldurması gerekiyor. Kısaca, kurbanlık hayvanların hangi şartlarda olacağı ve  hangi yaşlarda kesileceği, peygamberimizin sünnetinde gösteriliyor."
 
Kurban ibadetinin Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde de sünnet  olarak görüldüğünü anımsatan Bozkurt, "Kurban dinde olan bir ibadettir.  Peygamberimiz kurbanla ilgili ayetler geldikten sonra hep kurban kesmiştir. Bunu  fiilen yapmıştır, bunun için sünnet diyoruz buna. İmkanı olan herkesin kurban  kesmesi icap eder. Kurban kesecek kişinin Müslüman olmasının yanı sıra akil ve  yetişkin olması lazım." dedi.
 
"Yapacağımız kurban alışverişi ibadet ruhuna aykırı olmamalı"
 
Kurbanın ibadet yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten  Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yapacağımız kurban alışverişi ibadet ruhuna aykırı olmamalı. İşin  içine kredi kartı girerse, biliyorsunuz aldığınız krediyi zamanında ödemezseniz  üzerine faiz biniyor. Faiz de dinimizde haram. Kredi kartı kullanıyorsak faizli  işlemlere bulaşmamamız lazım. Hele hele kurbanı kredi kartıyla alıyorsak  yapacağımız ödemeyi zamanında yapmalıyız. İbadetle faiz bağdaşmaz. Bir Müslüman  faize bulaşmamak şartıyla kurbanlık hayvanını peşin alacağı gibi taksitle de  alabilir."
 
Hazreti Muhammed'in sünnetinde kurbanın nasıl kesileceği ve  dağıtılacağıyla ilgili uygulamanın olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Küçükbaş hayvan  ancak bir kişi için kesilebilir. Büyükbaş hayvan ise bir kişi için kesileceği  gibi 7 kişi için de kesilebilir. Yani büyükbaş hayvan hissesine girecek kişi en  az 7'de bir hisseye sahip olmalı. 7'de birin üzerine çıkarsa sorun yok ancak,  7'de birin altına düşerse kurbanı geçerli olmaz." diye konuştu.
 
"Kurban Bayramı'nda asıl amaç, kurban kesemeyenlere ulaşmaktır"
 
Kurbanın maddi bir fedakarlık olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları  kaydetti:
 
 "Kurbanlarımızı, Rabb'imizin rızasına uygun şekilde halka  dağıtmalıyız. Kurbanı sadece kendimize et stoklamak için almamalıyız. Kurban  Bayramı'nda asıl amaç, kurban kesemeyenlere ulaşmaktır. Kurbanımızın tamamını da  bağış yapabiliriz. Evimizde kestiğimiz kurbanı da üç hisseye ayırmalıyız. Birinci  hisseyi çoluk çocuğumuz için, ikinci hisseyi gelen misafirlere, üçüncü hisseyi  ise fakir fukaraya ve mağdur muhtaçlara dağıtmak esastır."

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