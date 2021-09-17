Kredi kartı ile ilgili son dakika kararı! Bankalar para kesiyordu, tüketicilere güzel haber, artık...

"BDDK VE TCMB'NİN BELİRLEMEDİĞİ HİÇBİR ÜCRET YANSITILAMAZ"

‘’Tüketicinin hakem heyetinden aldığı karara, banka mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Mahkemede doğru karar vererek tüketicinin yanında durdu’’ diyen Ağaoğlu dosyanın Yargıtay’a taşınma aşamasına dikkat çekti.

Tüketici Hakem Heyeti kararından sonra 15 gün içerisinde mahkemeye itiraz edilebileceğini, mahkemenin vereceği karar kesin olup temyizi mümkün olmadığını açıklayan Ağaoğlu, ‘’Bu karar şu açıdan çok önemli; 1,05 liralık dosya emsal karar niteliğinde ve bu konunun Yargıtay'a kadar, mümkün olmadığı halde, hukuku zorlayıp olağandışı şekillerde gitmesi ilginç bir durum." ifadelerine yer verdi.

Yargıtay kararından:

‘’Dava, tüketici hakem heyeti kararının iptali ile banka tarafından tahsil edilen hesap işletim, hesap özeti, revizyon, aidat, yarı yıl veya benzer adlarla yapılan ücret kesintilerin tahsili istemine ilişkindir’’ diye başlayan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

-Mahkemece, davalı banka tarafından finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 13.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan " hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz" düzenlemesine aykırı olarak davacıdan hesap kapama ücreti adı altında 1.05 TL kesinti yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

-Anılan kesin karar hakkında Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavacılığı'nca HMK'nın 266. maddesinde mahkemenin, çözümü hukuk dışında, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verileceğinin hükme bağlandığı, bu itibarla, dava konusu hesapla ilgili incelenmesi gereken hesap hareketleri kapsamının geniş olması göz önüne alınarak, özel bilgiyi gerektiren uyuşmazlık konusunda bilirkişi görüşü alınmaksızın eksik inceleme ve hatalı, değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek HMK'nın 363/1. maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulması talep edilmiştir.