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Kredi kartı ile ilgili flaş değişiklik kararı! Kaldırılıyor

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:47 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 10:47

Kredi kartı kullananlar dikkat! Tamamen değişiyor. Kredi kartı ile ilgili yeni karar geldi. Kaldırılıyor. Kredi kartı kullanan tüm tüketicileri yakından ilgilendiren karar sonrası kartlar daha güvenli hale gelecek. Kredi kartlarında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Kredi kartlarındaki manyetik şeritler 2024'ten itibaren kaldırılacak.


Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren karar! Kredi kartı ile ilgili büyük değişiklik olacak. Kaldırılmasına karar verildi. Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard'ın duyurduğu karara göre artık kredi kartlarında manyetik şerit olmayacak.
 
2033'e kadar, banka veya kredi kartlarından hiçbirinde şerit olmayacak ve Avrupa dahil birçok bölgedeki bankalar 2024'ten itibaren şeritsiz kartlar çıkarabilecek.
 
İngiltere, 2006 yılında tüm kart ödemeleri için chip-and-pin'e geçti, ancak ABD'de bazı manyetik şerit sistemleri hala kullanılıyor. Mastercard, parmak izi kullanan çipli ve yeni biyometrik kartların daha fazla güvenlik sunduğunu açıkladı.
 
Firma, teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk ödeme ağı olacağını belirtti.
 
 
CASUS KİMLİK KARTLARI
 
Manyetik şerit, 1960'larda CIA personeli için kimlik kartları oluşturmaya yönelik bir IBM projesi olarak hayata geçti. IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı.
 
Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.
 
AVRUPA'DA BAŞLAYACAK
 
Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Hedef ise 2033'te tüm dünyada manyetik kartların kullanımının sonlandırılması. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.
 
Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi.

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