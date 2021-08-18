Kredi kartı ile ilgili flaş değişiklik kararı! Kaldırılıyor

Firma, teknolojiyi aşamalı olarak kaldıran ilk ödeme ağı olacağını belirtti.

CASUS KİMLİK KARTLARI

Manyetik şerit, 1960'larda CIA personeli için kimlik kartları oluşturmaya yönelik bir IBM projesi olarak hayata geçti. IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı.

Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.