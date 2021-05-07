Kredi kartı ile ilgili flaş değişiklik! 350 TL...

Kredi kartı kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Pandemiyle birlikte kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelere ilgi giderek artmıştı. Bunun üzerine 18 Mart 2020’de temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 120 TL’den 250 TL’ye yükseltilmişti. Dün bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödeme limitinin 250 TL’den 350 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor ve değişti. 350 TL’ye kadar olan ödemeler şifresiz, bunun üzerindeki tutarlar ise şifreli yapılacak. Uygulama bugün devreye girdi. Temassız ödemelerde şifresiz işlemler için limit artışı yapılırken bu durum bir yandan da dolandırıcılara kapı aralıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

ARKA CEPTE TAŞIMAYIN

Siber dolandırıcılar temassız kart kişinin cebinde ya da çantasındayken post cihazını 5-10 cm yaklaştırarak para çekebiliyor. Bunu engellemek için temassız kartları başkalarıyla temas edebilecek yerlerde (örneğin arka cebinizde) taşımayın.Özellikle toplu taşıma araçlarında seyyar pos cihazı bulunduranlar olabiliyor. Bunlara karşı dikkatli olun.Her ay sonunda mutlaka kredi kartı ekstrenizi kontrol edin. Ayrıca çalıştığınız bankanızdan her alışverişe yönelik uyarı mesajı almayı talep edin.

4 TL’NİN 1 TL’Sİ ONLINE

BKM’nin 2021 Mart verilerine göre;Türkiye’de 78 milyon adet kredi kartı ve 142.5 milyon adet banka kartı kullanılıyor.Mart ayında 127 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış kamu/vergi ödemeleri sektöründe görüldü. Bunda borç yapılandırması etkili.İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 100 büyüyerek 33 milyar TL’ye ulaştı.Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.