Kredi kartı ile alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Her 4 alışverişten biri internetten yapılıyor. Vergi, ceza ve faturalarda internetten kredi kartıyla ödenebiliyor. Bu işlemleri yaparken ‘sanal kredi kartı’nı kullanarak dolandırıcılık risklerini bertaraf edebilirsiniz.

İnternetten alışveriş yapma alışkanlığı hızla artıyor. Verilere göre her dört alışverişten biri online alışveriş kanalları üzerinden gerçekleşiyor. İnternetten kartlı alışverişin yıllık hacmi 80 milyar liraya ulaştı. Tabi bu durum türlü dolandırıcılıklara da davetiye çıkarıyor. Kart bilgilerini sahte siteler üzerinden çalma, kredi kartı kopyalama gibi yöntemlerle birçok kişi dolandırılıyor.

Sadece internette

Bunun önüne geçmenin en güvenli yolu ise ‘sanal kredi kartı’. İnternet alışverişlerinde yüksek limitli kartınızı kullanmak yerine limitini istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz sanal kart kullanmak ekstra güvenlik sağlıyor. Peki sanal kredi kartı nasıl oluşturulur? Hangi alışverişlerde kullanılır? İşte detayları...

Nasıl alınır?

Sanal kredi kartı için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yok. Evrak istenmiyor. Kredi kartınızın olması yeterli. Bankanızın mobil uygulamasında ‘Başvuru ve nakit ihtiyaçlar’ kısmından ‘sanal kart’ sekmesine tıklayarak sanal kredi kartınızı oluşturabilirsiniz. Sanal kartlar fiziki olarak kullanılmayan kartlardır, yani elinizde somut bir kart olmuyor. Dolayısıyla bankanın size kart göndermesini beklemeyin.

Limitini harcamanıza göre belirleyin

Sanal kredi kartı adından da anlayacağınız gibi sadece online alışverişlerde kullanılıyor. Yani internet veya telefonla alışveriş yapmak istediğinizde bu kartı kullanabilirsiniz. Kartların limitini ise alışverişinize göre siz belirliyorsunuz. Örneğin 200 TL’lik bir alışveriş yapacaksanız, karta 200 TL bakiye yüklüyorsunuz. Yaptığınız alışveriş asıl kartın limitinden düşüyor. Kartta daha fazla limit olmadığından dolandırıcılar bu kartı kopyalasa dahi paranız güvende oluyor. Üstelik sanal kartı istediğiniz zaman kapatıp farklı kart numarasıyla kolayca yenisini oluşturabiliyorsunuz.

Taksit yapma imkanı da var

Sanal kartın hesap kesim ücreti ana kartın hesap kesim ücretiyle aynı. Kart aidatı ise yok. Ayrıca sanal kart üzerinden taksit yapma imkanı da bulunuyor. Taksit seçeneğinin olmasının yanı sıra sanal kredi kartınıza yıllık ödeme yapmanıza gerek yok. Özel indirimlerden, puan ve bonus kampanyalarından da sanal kredi kartınız sayesinde yararlanabilirsiniz.

Bu da bir seçenek

İnternet bankacılığı ya da telefonunuzdaki mobil bankacılık uygulamalarından kredi kartınızı internet kullanımına açıp kapatmanız mümkün. Bunun için ‘kredi kartı’ ayarlarına girip ‘yurt dışı ve internet ayarları’ kısmından kullanımları sınırlayabilirsiniz. Yani normal kartla internet alışverişini yaptıktan sonra internet alışverişini kısıtlarsanız dolandırıcılardan korunabilirsiniz.

Çalınma riskine karşı sigorta

Bazı bankalar kredi kartı ya da cüzdan gibi önemli belgelerin çalınma riskine karşı belirli bir ücret karşılığında sigorta yapıyorlar. Bunun dışında kartınızdan yapılan harcamaları takip etmek adına, bankanın mobil uygulamasından bildirimler kısmını açarak, haber iniz olmadan kartla yapılan alışverişlerinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca yasalara göre banka; kartın çalınması halinde kart sahibinin bildiriminden önceki 24 saat içinde gerçekleşen kullanımın 150 TL’sinden sorumlu.

Bu önlemlere dikkat!

Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-posta’lara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.

SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları vasıtasıyla giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun.

İşlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız, hemen bankanıza haber verin.ATM’den para çekerken şifrenizi gizleyin. QR koduyla ya da tek kullanımlık mobil şifreyle para çekin.Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.(Posta)