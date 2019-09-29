Kredi kartı faizleri düştü! İşte tüm merak edilenler

NAKİT ÇEKMEK NE ZAMAN AVANTAJLI?

Acil nakte ihtiyacınız olduysa ve bu para hesabınızda yoksa en kolay yolu kredi kartıyla ATM’den nakit ya da taksitli avans çekmek. Avansın faizi bu son indirimle yüzde 1.6 oldu. Ödeme gecikirse faiz yüzde 2.4 oluyor. Piyasada yüzde 1.5’in altında değişen faizlerle ihtiyaç kredisi var ama çekeceğiniz kredi tutarı azsa ve kısa vadeli bir ihtiyaçsa bunu kart kullanarak yapmak hızlı bir çözüm.

Bir başka deyişle 1000-2000 lira gibi 10-15 günlük veya 1-2 aylık acil nakit ihtiyaçları için karttan avans çekilebilir. Buna karşılık 9-10 bin lira gibi yüksek nakit çekip 10-12 aylık vadelerle ödenecekse ihtiyaç kredisi maliyet açısından avantajlı. Üstelik taksitli kart avansında vade en çok 12 ay, kredide ise 60 ay. Bir de avansta limit, kart limitiyle sınırlı.

BUNLARI GÖZARDI ETMEYİN Harcamayı kart limitine göre değil gelirinize göre yapmaya çalışın. Dönem sonu borcunun tamamını ödeyin. Asgari ödeme tuzağına düşmeyin, çünkü borç sarmalına dönüşür. Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız, aldığınız ürünün fiyatı astarından pahalıya gelir. İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın. Bankayla ortak yol bulmaya çalışın. O borç her zaman karşınıza çıkacak. Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir avukattan destek alın. Birden fazla kredi kartıyla uğraşmak yerine limitlerin hepsini tek bir kartta toplayın. Kontrolü daha kolay olur.