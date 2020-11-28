Kredi kartı çetesi çökertildi

Adana'da, vatandaşların kredi kartına olan borçlarını ödeyip, ardından aynı karttan faiziyle parayı çekerek tahsil eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarına olan borçlarını ödeyip, yine aynı karttan faiziyle parayı tahsil eden çeteye yönelik operasyon düzenledi.