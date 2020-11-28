28 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi kartı çetesi çökertildi

DHA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 10:05 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 10:08

Adana'da, vatandaşların kredi kartına olan borçlarını ödeyip, ardından aynı karttan faiziyle parayı çekerek tahsil eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarına olan borçlarını ödeyip, yine aynı karttan faiziyle parayı tahsil eden çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait 26 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 508 bin 480 TL, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 euro para, farklı banka ve kişilere ait 135 kredi kartı, 33 pos cihazı, 6 kaşe, alacakların bulunduğu 24 ajanda, ruhsatsız tabanca, 6 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

 

ETİKETLER

adana çete kredi kartı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.