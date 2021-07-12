Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Faiz ödemeyin, limitiniz...

Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor. Pek çok kişi kredi kartının sadece asgari tutarını ödüyor. Sonrasında kredi kartının kullanılmaya devam edilmesi ile kredi kartı borcu bir türlü kapanmıyor. Asgari tutar ödenmeye devam edildiği sürece de borç miktarı her geçen gün artıyor. Bir süre sonra da içinde çıkılamaz bir duruma gelebiliyor. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan kişiler için bankalar bazı kolaylıklar sağlıyor. İşte kredi kartı borcundan kurtulmak için yapılması gerekenler...

Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Taksit imkanı ve bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar kredi kartı kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak nakit ödeme yapılmaması, online alışverişin kolaylaşması gibi nedenler tüketicinin kredi kartlarını gereğinden fazla kullanmasına yol açıyor. Böylece kredi kartındaki borçlar artarken kart limitleri de düşüyor.

KREDİ KARTI BORCU NASIL KAPATILIR?

Kredi kartı borcu olanlar asgari ödeme yapmaları durumunda kart borcunun kapanması mümkün olmuyor. Yüksek faiz ödenirken anapara ödemesi daha az yapılmış oluyor. Kart borcunu ödemekte zorlananlar, bir karttan diğerinin borcunu ödeyebiliyor. Tüm bunlar borçların ödenemez noktaya gelmesi ile son buluyor.

Peki kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ne yapabilir? Vatandaşlar ilk etapta borç kapatmak için kredili mevduat hesaplarına yöneliyorlar. Buradan çekilen para ile borç kapatılabiliyor. Fakat bu durumda kişinin limiti de çektiği oranda düşüyor. Kredili mevduat hesaplarının geri ödemesi ise en fazla 12 ay şeklinde oluyor. Bu da taksit miktarının fazla olmasına yol açıyor.

KART LİMİTİ SERBEST KALSIN, GECİKME FAİZİ ORTADAN KALKSIN

Kredi kartı borcu olanlar için bankalar devreye giriyor. Borcunu kapatmak isteyen vatandaşlara kredi imkanı sağlanıyor. Garanti BBVA da müşterilerine kredi kolaylığı sağlayan bankalar arasında yer alıyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Mesela kart limiti 4 bin liraysa ve dolduysa bu borcu yönetmek zordur. Bunun yerine ihtiyaç kredisi çekip aylık 200 lira taksit ödemek daha yönetilebilir oluyor. Ayrıca kart limiti de serbest kalıyor, aylık gecikme faizi ortadan kalkıyor. Burada amacımız bankanın para kazanması değil, müşterinin bütçesini daha sağlıklı yönetmesini sağlamak” diyor.

KREDİ KARTI İLE BİRKİM YAPMAK MÜMKÜN

Ayrıca kredi kartıyla harcama sırasında birikim yapılabilmesinin de mümkün olduğunu belirten Akten, şu bilgileri paylaşıyor: