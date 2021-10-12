Kredi kartı borcu, kredi notu, SGK dökümü... Bu da oldu, milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı kullanan, bankadan kredi çeken milyonları istiyor. Özellikle büyük kentlerde yaşayanları çok yakından ilgilendiriyor. Fahiş artışlar nedeniyle uygun fiyatlı kiralık ev bulmak zorlaşırken, özellikle büyük şehirlerde yaşanan kiralık ev sıkıntısının bazı ev sahipleri tarafından suiistimal edilmeye başlandığı görülüyor. Kiracılardan kredi notunu ve SGK dökümlerini isteyen de kredi kartı borcunu ödeyip ödemediğini kontrol eden ev sahipleri de var.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kredi kartı borcu olan, kredi kartı düşük olan ya da SGK dökümünü gösteremeyen kişiler büyük sıkıntı yaşıyor. Gayrimenkul piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik bazı şehirlerde kiraları uçurdu. Yıllık kira artış oranları İstanbul'da yüzde 50.7, Ankara'da 31.8 ve İzmir'de ise yüzde 30.9'i buldu. Ancak gayrimenkulde yaşanan değer artışıyla birlikte bazı şehir ve ilçelerde yüzde 10 ila 150 arasında değişen artışları görmek mümkün.

Fahiş artışlar nedeniyle uygun fiyatlı kiralık ev bulmak imkânsızlaşırken, özellikle büyük şehirlerde yaşanan kiralık ev sıkıntısının bazı ev sahipleri tarafından suiistimal edilmeye başlandığı görülüyor. Evini açık artırma usulüne göre kiralayanların yanı sıra kefil ya da kredi notunu görmek isteyen ev sahipleri de ortaya çıktı.