Kredi kartı aidatı şikayetleri arttı! İşte Kredi kartı aidatından kurtulmanın yolları!

Banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında kredi kartı aidatı geliyor. Son istatistiklere göre vatandaşın cebinde 70 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Bu rakamlar ile Türkiye kredi kartı adedinde Avrupa ’da ilk sırada yer alıyor. Kartların kullanım alanı hızla yaygınlaşırken geçen yıl yüzde 38 olan kartlı ödemelerin hane halkı tüketimi içindeki payı, bu yıl yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaştı. Ancak her yıl sonuna yaklaşılırken bankaların aldığı aidatlar vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor.

Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada kart aidatları için şimdiye kadar 100 bin şikayet başvurusu alındığını, bankaların birçok vatandaştan haksız yere her yıl kart aidatı aldığına yer verildi.

ŞİKAYET SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.

BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK

Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK , tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabiliyor. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.

Fakat tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.

Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.

Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

BU BİLGİLERİ UNUTMAYIN!

- Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

- Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

- Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

- Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.

- Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

- Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

İade başvurusu yapanların gerekçeleri genel olarak şu şekilde:

''4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6 maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haksız söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış.

T.C. Yasalarına göre yapılan bu ücretlendirme 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47 ** esas 2011/115** sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin de olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ekstreme yansıtılan yıllık kart ücretinin iptalini istiyorum.''

KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALABİLMEK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E- Devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle kredi kartı aidatlarını geri almak mümkün. bunun için; TC kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sitesine giriş yapılır

Arama bölümüne "tüketici hakem heyeti" yazıp aranır.

Yeni başvuru butonuna tıklayın. Uyarıları okudum, kabul ediyorum dedikten sonra başka sayfaya yönlendirmektedir.

Devam et dedikten sonra hangi bankadan kredi kartı alındıysa, o bankanın seçilmesi gerekmektedir.

Yönlendirilen diğer sayfada; banka başvuru tarihi, konu ve başvurunuzu anlatan kısa açıklama yazdıktan sonra, bankadan yazılı cevap aldınız mı? Sorusunu cevaplayarak başvuru tamamlanır.

