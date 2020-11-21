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Kredi kartı aidatı iadesi ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu...

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 13:10 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 13:10

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Kart aidatı iadesi ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık açıklamasında "Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının adları ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi.


 Ticaret Bakanlığı,  Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak "kredi kartı aidatlarının  iadesinin yapıldığı" yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan  paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kredi kartı dolandırıcılarının,  özellikle son dönemde sosyal medya aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının isim  ve logolarını kullanarak bazı paylaşımlar yaptıkları belirtildi.Açıklamada, sosyal medyada "Geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden  bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için  yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği  ifade edildi.
 
   "Kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulmalı"
  
Tüketicilerin, kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırıcılığa  maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için çeşitli bilgilendirmelere yer  verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran  kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret  tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir.  Söz konusu  kanunun ilgili maddesine dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından  hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak  Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Banka ve Kredi Kartı  Ücretleri başlıklı maddesi ile kart aidatlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
 
Söz konusu madde ile kart çıkaran kuruluşların 'Yıllık üyelik ücreti tahsil  etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda  oldukları, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar  kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi  borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği,  kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartından bu kart hareketsiz  kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı' gibi hususlar hüküm altına  alınmıştır."
 
Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da  logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden  sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık  faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kart  aidatlarına ilişkin uygulamalarda kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması  gerektiğine işaret edildi.  Açıklamada, "Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi  durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar  için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici  Mahkemelerine başvurulabilir." ifadesi kullanıldı.
 
 
 
 
 
 

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