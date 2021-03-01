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Kredi kararı! Ücretler artırıldı, bugün başlıyor

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 8:54 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:10

Banka kredisi kullananları ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugün başlıyor. Erken ödeme ile ilgili flaş karar! Alınan ücretlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kredi kullanan yüz binleriilgilendiriyor. Resmen başlıyor. Ücret artırımına gidildi. Yapılan değişiklikler kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde  düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin  yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde 1 düzeyinde  bulunuyordu.
 
Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir  madde eklendi.
 
Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari  müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu  talebi kabul etmek zorunda olacak.
 
Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet  unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya  erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan  vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan  kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme  ücreti alınabilecek. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki  süreler yıla tamamlanacak.
 
Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler  için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı hali uygulanabilecek.
 
  
 
    

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