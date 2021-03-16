Kredi kararı! Sıfır faizle 20 bin TL, ödemeler...

Faizsiz kredi fırsatı! Binlerce kişi için güzel haber. Faiz ödemeden 20 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Dev banka harekete geçti. Flaş faiz kararı! Tüm müşterilere duyuruldu. Nakit ihtiyacı olanlar için kurtarıcı nitelikte... Fibabanka kredi kararını resmen duyuruldu. Faizsiz kredi fırsatı suluyor. Bankadan yapılan açıklamada 20 bin liraya kadar olan kredilerde 1 yıl vade imkanı bulunduğu duyuruldu. Birçok kişi için fırsat niteliği olan kredi seçeneğinde faiz ödemesi yapılmıyor. Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği yeni bir iş ortaklığına imza attı. Anlaşma kapsamında; Birlik üyeleri Fibabanka’nın sunduğu 20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli, 1 yıl vadeli kredi imkanından faydalanabilecek.

Fibabanka resmen duyurdu. Binlerce kişiye güzel haber ... Fibabanka harekete geçti. Sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, ‘SütBir’ kart ile devam eden iş birliği kapsamında, Fibabanka’nın sağladığı sıfır faizli kredi imkânı ile yeni bir protokole imza attı.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Birleşik Ödeme CEO ’su İlker Sözdinler ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin’in katılımıyla düzenlenen tören ile yeni bir iş ortaklığı hayata geçirildi.

ÜRETİCİYE 1 YIL VADELİ KREDİ İMKANI KARTA TANIMLANACAK!

Anlaşma kapsamında Fibabanka; Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli ve 1 yıl vadeli kredi imkânı sunuyor. Kredi kullanan üreticilerin kredi tutarı ise SütBir kartlarına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanıyor.

ÜRETİCİNİN LİKİDİTE İHTİYACI KARŞILANACAK!

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert iş birliği ile ilgili olarak “Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası. Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler şöyle dedi: "Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile hayata geçirdiğimiz Sütbir Kart projemizin, Fibabanka iş birliği ile beraber daha da büyüyerek tarım ekonomimizin bel kemiği olan çiftçilerimize destek olmasını planlıyoruz. Buradaki temel motivasyonumuz, teknolojik altyapımızla üreticilerimiz ve ülke ekonomisine destek olmak, inovatif çözümlerimiz ile ekosistem için faydalı iş birlikleri ortaya çıkarmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, çiftçilerimize yatan destek ödemelerini bu kartla dijitalleştirerek ve sadakat programımızı entegre ederek tarım emekçilerimize hem pratik hem de avantajlı bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak, Süt Birliği ile beraber Fibabanka gibi yeniliğe açık banka ve kurumlarla iş birliklerimizi 2021 yılında daha da hızlandırmayı planlıyoruz."

ÜRETİNİN NAKİT İHTİYACI KARŞILANACAK!

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin konuyla ilgili; "Merkez Birliği olarak ‘Sütbir Kart’ projemiz kapsamında Fibabanka ile anlaşmamızı yaptık. Bu anlaşma sayesinde Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli, 1 yıl vadeli kredi imkânı sağlanacak. Kredi kullanan üreticilerin kredi tutarı da ‘Sütbir Kart’larına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanmış olacak. Visa özelliğine sahip bu kart sayesinde anlaşmalı noktalarda çeşitli avantajlardan yararlanırken tüm banka ve ATM’lerden para çekebilecekler. ‘Sütbir Kart’ ile akaryakıt, yem, ulaşım, giyim, tarımsal ilaç ve ekipmanlar, yeme içme gibi birçok alanda çeşitli indirim olanakları sağlanacak olup, Merkez Birliği üyeleri alışverişlerinde ekstra indirimlerden faydalanabilecekler. Amaçlarımızdan bir tanesi de Fibabanka iş birliği ile üreticilerimizin yem ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları nakit ihtiyacına çözüm bulmak ve bu kart ile üreticimizin faiz yükünden kurtulmasına olanak sağlamak…" açıklamasında bulundu