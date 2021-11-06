Kredi kararı resmen başladı 650, 1.300 ve 1.950 lira! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor, son tarih 8 Kasım…

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Resmen açıklandı ve başladı. Ödemeler aylık 650, 1.300 ve 1.950 lira arasında değişiyor. Öğrencilerin kredi ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Şehit çocukları, gazi çocukları, sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlara öncelik veriliyor. Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılmıyor. İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının dün itibarıyla başladığını açıkladı. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim” dedi. Peki milyonlarca öğrencinin faydalanabileceği bu burs ve kredilere başvuru nasıl yapılır? Ödemeler neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi’nden aldığımız bilgiye göre; bu yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira ve doktara öğrencilerine 1.950 lira burs verilecek. Ancak bu rakamların Ocak 2022 itibarıyla değişmesi söz konusu olabilecek. Öğrenim kredisi tutarları da yine öğrencilerin lisans derecelerine göre verilen burs oranlarıyla aynı olacak.

E-DEVLET ÜZERINDEN BAŞVURU YAPILIYOR

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere, burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

HEM KREDI HEM BURS ALAMAZ

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfasından birlikte yapılabilecek. Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler de burs/ kredi başvurusunda bulunabilecek. Ancak bir öğrenci hem burs hem de kredi alamayacak. Yani burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılmıyor.

ŞEHIT VE GAZI ÇOCUKLARI ÖNCELIKLI

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi), gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi), sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler öncelikli olarak burs verilecekler arasında yer alıyor.

KIMLER FAYDALANABILIR?

Ön lisans ve lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş yapan öğrenciler, yüksek lisans (master ve doktora) öğrencileri, ÖSYM sınav sonucunda ilk 100’e giren öğrenciler ve amatör milli sporcu olan öğrenciler burs alabilecek. Yine ön lisans ve lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup 4 yıllık okullara dikey geçiş yapanlar ve k yüksek lisans öğrencileri krediden yararlanabilecek. Ara sınıftaki öğrenciler de daha önce burs/kredi almadıysa başvuru yapabilecek. Ancak açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alamıyor. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal Iletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler ‘kygm.gsb.gov.tr’ internet adresinden ilan edilecek. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında ödemeler iletilecek.

KASIM AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.