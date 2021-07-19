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Kredi kararı! Merkez Bankası duyurdu, faizler...

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:30 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 15:30

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı. Kredi kullanımı ile ilgili önemli kararlar duyuruldu. Bireysel kredilerin daha ılımlı bir büyüme sergilemesinin, enflasyon görünümü ve dış denge üzerindeki riskleri sınırlamak için önemli olduğuna dair yapılan vurgu korundu. Bu çerçevede, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği açıklandı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, enflasyonun kısa dönemde arz ve talep  yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği  aktarılarak, "Enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime  yansımaları para politikası duruşu açısından yakından izlenecektir." ifadeleri  kullanıldı. 
 
PPK'nın 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan  özette, haziranda tüketici fiyatlarının yüzde 1,94 arttığı, yıllık enflasyonun  yüzde 17,53'e yükseldiği hatırlatıldı.
 
Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji ve  hizmet gruplarında gerilediği aktarılan özette, faaliyeti kesintiye uğramış olan  bazı sektörlerde normalleşme adımlarıyla fiyat artışlarının gözlendiği  vurgulandı.
 
Özette, bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları  ve eğilimlerinin yükseldiğine işaret edilerek, "Piyasa Katılımcıları Anketi'nden  elde edilen enflasyon beklentileri temmuz ayında yukarı yönlü güncellenmiştir.  Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,18 puan artışla yüzde 15,64'e, gelecek 12  aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,50 puan artışla yüzde 12,62'ye, gelecek 24 ay  beklentisi ise 0,27 puan artışla yüzde 10,43'e yükselmiştir." ifadelerine yer  verildi.
 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın  hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilen  özette, şunlar kaydedildi:
 
"Normalleşme adımları ile hizmetler ve sanayi faaliyeti arasındaki  ayrışma kapanmaya başlamıştır. Bununla birlikte aşılama programlarında ilerleme  kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir  performans sergilemektedir. Diğer taraftan son dönemde bazı virüs varyantlarının  tekrar vaka artışlarına yol açması salgın hastalığın seyrine ilişkin  belirsizlikleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia  fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık  maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının  yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon  beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini  korumaktadır. Bir önceki PPK döneminden bugüne, bazı gelişmiş ülkelerde aylık ve  yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde artmıştır."
 
"Bireysel kredilerin daha ılımlı bir büyüme sergilemesi önemli"
 
Özette, politika faizlerinin tarihsel ortalamaların oldukça altında  seyrettiği, gelişmekte olan ülkelerde normalleşme sürecinin başladığı ve bazı  merkez bankalarının faiz artırımına gittiği belirtildi.
 
Bu görünümün bir önceki PPK dönemine göre küresel finansal koşullarda  artan belirsizliklere ve bir miktar sıkılaşmaya işaret ettiği aktarılan özette,  "Küresel risk iştahındaki dalgalı seyir ve uzun vadeli tahvil faizlerinin seyrine  ilişkin belirsizlikler küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır.  Kurul, küresel enflasyon baskılarının para politikalarında ve dolayısıyla küresel  finansal piyasalarda veri duyarlılığını artırdığı ve buna bağlı oynaklıkların  görülebileceği yönündeki görüşünü korumuştur." ifadeleri kullanıldı.
 
Özette, gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin bu PPK döneminde  azalarak da olsa borçlanma senedi kaynaklı sürdüğü belirtilerek, gelişmiş  ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklığın ve küresel finansal  koşulların seyrinin, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin  riskleri canlı tuttuğu vurgulandı.
 
Üretici fiyatlarının, döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra uluslararası  emtia fiyatları ve tedarik zincirlerindeki sorunlara bağlı olarak, haziran ayında  da yükseldiği anımsatılan özette, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
 
"Üretici fiyatlarındaki yükseliş ve bu yükselişlerin tüketici  fiyatları üzerinde yarattığı baskının, gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere,  küresel ölçekte belirginleştiği izlenmektedir. Diğer yandan, enerji dışı emtia  fiyatlarındaki artış eğiliminin Haziran ayından itibaren sınırlı da olsa yerini  gerilemeye bıraktığı gözlenmektedir. Ticari krediler ılımlı bir seyir  izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren  bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri  izlenecektir. Kurul, bireysel kredilerin daha ılımlı bir büyüme sergilemesinin,  enflasyon görünümü ve dış denge üzerindeki riskleri sınırlamak için önemli  olduğuna dair yaptığı vurguyu korumuştur. Bu çerçevede, kredilerin seyri ve  kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir."
 
"Kurul, cari işlemler dengesindeki seyrin önemine yaptığı vurguyu  korudu"
 
PPK Özeti'nde, yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği  belirtilerek, ikinci çeyrekte salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki  sıkılaşmaya bağlı olarak iç talebin bir miktar ivme kaybettiği, dış talebin ise  gücünü koruduğu bildirildi.
 
Sanayi üretiminin nisan-mayıs ayları ortalaması itibarıyla bir önceki  çeyreğe göre yüzde 0,4 arttığı anımsatılan özette, "Sanayi ciro endeksleri, söz  konusu ivme kaybının, salgın tedbirlerine de bağlı olarak yurt içi talep kaynaklı  olduğuna dış talebin ise sanayi üretimini desteklediğine işaret etmektedir. Bu  dönemde perakende satış hacmi de kısıtlamalar kaynaklı düşüş kaydetmiştir."  denildi.
 
 Özette, yüksek frekanslı verilerin iktisadi faaliyetin tekrar  güçlendiğine işaret ettiği, kartla yapılan harcamalara ilişkin haftalık verilere  göre kısıtlamalardan daha çok etkilenen hizmet sektörleri ile perakende ticarete  konu olan kalemlerde artış oranlarının daha yüksek gerçekleştiği aktarıldı.
 
Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının, salgından  olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi  faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı aktarılan  özette, kısıtlamaların iktisadi faaliyet üzerindeki etkisinin işgücü piyasasına  da yansıdığı, yüksek frekanslı verilerin ise kısıtlamaların gevşetilmesiyle iş  imkanlarında hızlı bir toparlanmaya işaret ettiği bildirildi.
 
Özette, gelecek dönemde hizmetler sektöründe istihdam artışlarının  görülebileceğine işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:
 
"Ancak işgücüne katılım oranlarındaki artışın istihdam artışlarının  işsizlik oranlarına yansımasını sınırlayabilecektir. Olumlu dış talep koşulları  ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif  etkilemektedir. Cari işlemler dengesi Mayıs ayında 3,1 milyar dolar açık vermiş  ve yıllık açık önceki aya göre 0,9 milyar dolar azalarak 31,9 milyar dolar  olmuştur. Haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre mevsimsellikten  arındırılmış olarak altın hariç ihracat ve ithalat aylık bazda artış  kaydetmiştir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın ihracattaki güçlü artış  eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla  yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Kurul,  iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal istikrar açısından  cari işlemler dengesindeki seyrin önemine yaptığı vurguyu korumuştur."
 
"Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir"
 
 Özette, para politikası duruşunun enflasyon görünümüne yönelik yukarı  yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak  düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği  vurgulandı.
 
Bu doğrultuda politika duruşunun, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon  beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek  ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir  sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edileceği aktarılan özette, şu ifadelere yer  verildi:
 
 "Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki  artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları,  açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve  enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon  görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal  sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri  gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate  alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana  kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu  doğrultuda Kurul, politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar  vermiştir. Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve  yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli  unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Enflasyonda kısa  vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımaları para politikası duruşu  açısından yakından izlenecektir. Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri,  fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici  oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir."
 
Özette, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki  tüm araçları kararlılıkla kullanacağı, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden  güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar,  politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde,  enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bildirildi.
 
PPK Özeti'nde, fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın ülke  risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin  artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi  yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği  kaydedildi.
 
Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve  sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zeminin oluşacağı vurgulanan özette,  "Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ilişkin göstergelerin yanı sıra döviz kuru  oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki  talep ve maliyet yönlü etkiler önemini korumaktadır. Uygulanmakta olan sıkı para  politikası, krediler ve iç talebi sınırlayarak bir yandan talep yönlü unsurları  kontrol altına alırken, diğer yandan da cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi  desteklemektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile  küresel risk iştahına ilişkin görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy  akımları üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, para politikasında fiyat  istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir  yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir." değerlendirmelerinde bulunuldu.
 
 Özette, kurulun fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika  koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine  ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesini yinelediği, kararların şeffaf, öngörülebilir  ve veri odaklı bir çerçevede alınmaya devam edileceği belirtildi.
 
  
 

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