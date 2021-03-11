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Kredi kararı... İmzalar atıldı, anlaşma sağlandı! Eximbank ve...

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 15:16 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 15:35

Pekcan: "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı."


 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve  hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve  Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması  imzaladığını bildirdi. 
 
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu  anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan  kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon  dolara yükseldiğini kaydetti.
 
İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a  gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha  etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını  belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."  ifadesini kullandı.
 

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