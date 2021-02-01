01 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.490 1.15 EURO 8,7290 -1.76
USD 7,2210 -1.34 ALTIN 431,230 -0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi kararı! İmzalar atıldı...

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 12:42

Flaş kredi adımı. Bakan duyurdu. Türk Eximbank ile OeKB arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı açıklamada, "Türk Eximbank ile Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı." dedi.


Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıya finansman desteği  sağlayan Türk Eximbank’ın dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli ihracat destek  kuruluşlarıyla, bölgesel finans kurumlarıyla ve bankalarla stratejik ortaklıklar  kurarak Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini ve rekabet  güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.
 
Bu kapsamda bankanın daha önce  ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve  Danimarka’nın ihracat kredi kuruluşları ile reasürans iş birliği anlaşmalarına  imza attığını hatırlatan Pekcan, reasürans anlaşmaları çerçevesinde ilk somut  işlemin de 2020’nin temmuz ayında Birleşik Krallık’ın ihracat destek kuruluşu  UKEF ile birlikte Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için  Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına yönelik gerçekleştirildiğini  kaydetti.
 
Bu çerçevede Türk Eximbank’ın yeni bir uluslararası iş birliğine  giderek Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB ile reasürans iş birliği  anlaşması imzaladığına dikkati çeken Pekcan, "Türk Eximbank ile Avusturya’nın  resmi ihracat destek kuruluşu OeKB arasında bir süredir müzakereleri devam eden  reasürans iş birliği anlaşmasının imza süreci de tamamlanarak yürürlüğe   girmiştir, söz konusu anlaşmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."  ifadesini kullandı.
 
Pekcan, söz konusu anlaşmayla Türk ve Avusturyalı firmaların üçüncü  ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden  yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve OeKB tarafından sigorta  desteği sağlanacağını belirterek, buna ilişkin mekanizmanın başvurulara hazır  hale getirildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, ayrıca anlaşma ile daha hızlı ve etkin  bir kredi tahsis süreci sağlanacağını vurguladı.
 
  

ETİKETLER

Ticaret Bakanı Pekcan Türk Eximbank OeKB sigorta Türk Eximbank kredi Türk Eximbank destek reasürans kredi kredi tahsisi Türk Eximbank duyuru Türk Eximbank açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.