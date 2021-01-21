21 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.578 0.55 EURO 8,9600 -0.29
USD 7,3630 -0.76 ALTIN 442,250 -0.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi kararı! Faizler sıfırlandı ve...

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 13:39 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 13:56

On binlerce kişiye güzel haber. Flaş kredi kararı... Kampanya başlatıldı. Sıfır faiz ile kredi kullanım imkanı sunuluyor. Açıklama geldi. Faizsiz krediden yararlananlar için 2 ay vade imkanı bulunuyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla yeni bir kampanya başlattı.


Tarım Kredi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra son  dönemde ülke genelinde etkisini gösteren kuraklık gibi nedenlerle süt üreticiliği  ve besicilik yapan yetiştiricileri desteklemeye yönelik bir çalışmaya imza attı.
 
Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem AŞ iş birliğiyle üreticilerin  kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya  kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz  hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı.
 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA  muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım Kredi olarak üreticilerin üretim  faaliyetlerini kolaylaştırmak için tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesine  yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda kimyevi gübre ve karma hayvan yemi  satışlarında tavan-taban fiyat uygulamasına geçildiğini, kar odaklı fiyatlar  yerine piyasa düzenleyici fiyat politikası izlendiğini vurguladı.
 
 Poyraz, kooperatif ortakları için kredi maliyetlerini baştan  bilmelerine olanak tanıyacak şekilde tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi  uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret etti.
 
 Faizsiz 60 gün vade
 
Poyraz, yeni başlattıkları kampanya kapsamında kredi kullanan  ortaklara 2 ay süreyle hiçbir kredi maliyetinin yansıtılmayacağının altını  çizerek, şöyle devam etti:
 
"İştirakimiz Tarım Kredi Yem ile üreticilerimizin kısa vadeli yem  ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattık. Tarım Kredi Yem  markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik karma hayvan  yemleri 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirilecek.
 
Kampanyadan tüm kooperatif ortakları kendilerine tanımlanmış kredi  limitleri dahilinde yararlanabilecek. Süt üreticileri ve besiciler için can suyu  niteliğinde olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımıza faiz, vade farkı ve benzeri  herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu krediden yararlanmak için TARSİM  şartı da bulunmuyor."
 
Toplamda 250 milyon lira faizsiz finansman desteği
 
Poyraz, söz konusu kampanya ile bu yıl içerisinde Tarım Kredi  ortaklarına 250 milyon lira tutarında faizsiz finansman desteği sağlanmasını  hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Bir buçuk asırdır ülke tarımının en büyük destekçisi olan Türkiye  Tarım Kredi Kooperatifleri, geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında  olmaya devam ediyor. Amacımız, tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle  ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke insanının kaliteli  ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak. Bu zor zamanları hep  birlikte atlatacağız ve yolumuza daha güçlü devam edeceğiz"
 

ETİKETLER

kredi kredi faiz faizsiz kredi tarım kredi 0 faizli kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.