Kredi kararı! Faizler bugünden itibaren...

Kredi faizleri ile ilgili flaş karar! Banka kredisi kullanmayı düşünen vatandaşları çok yakından ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları belli oldu. Bankalar uyguladıkları faiz oranlarını açıkladılar. Pandemi sürecinde özellikle nakit ihtiyacı olanların ilk tercihi bankaların ihtiyaç kredileri oluyor. Bu süreçte kredi kullanmayı düşünenler kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemlerde ilk başta devlet bankaları sonrasında da özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitmişti. Bu sayede birçok kişi kredi kullanarak acil ihtiyaçlarını karşılamıştı. Fakat son dönemlerde bankaların faiz oranları yükseliş eğilimindeydi. Açıklanan son rakamlar banka kredi faizlerinin yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Peki banka kredilerindeki yükselme devam edecek mi? Kredi kullanmayı düşünenler bir süre beklemeli mi?

Kredi faizlerindeki değişiklikler sürüyor. Bankaların kredi faiz oranlarını her an değiştirebiliyor. Kredi kullanacak vatandaşlar ise kredi kullanımı için en uygun dönemin ne zaman olduğunu araştırıyor. Tüm bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bankaların 2021 yılı Şubat ayında ihtiyaç, konut, taşıt kredilerine hangi oranlarda faiz uyguladığını öğrenmek isteyenler bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtını merak ediyor.

Ziraat Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların en güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları şöyle;

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42