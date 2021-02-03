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Kredi kararı! Faizler bugünden itibaren...

03 Şubat 2021 Çarşamba - 11:33 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 13:28

Kredi faizleri ile ilgili flaş karar! Banka kredisi kullanmayı düşünen vatandaşları çok yakından ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları belli oldu. Bankalar uyguladıkları faiz oranlarını açıkladılar. Pandemi sürecinde özellikle nakit ihtiyacı olanların ilk tercihi bankaların ihtiyaç kredileri oluyor. Bu süreçte kredi kullanmayı düşünenler kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemlerde ilk başta devlet bankaları sonrasında da özel bankalar kredi faizlerinde indirime gitmişti. Bu sayede birçok kişi kredi kullanarak acil ihtiyaçlarını karşılamıştı. Fakat son dönemlerde bankaların faiz oranları yükseliş eğilimindeydi. Açıklanan son rakamlar banka kredi faizlerinin yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Peki banka kredilerindeki yükselme devam edecek mi? Kredi kullanmayı düşünenler bir süre beklemeli mi?


Kredi faizlerindeki değişiklikler sürüyor. Bankaların kredi faiz oranlarını her an değiştirebiliyor. Kredi kullanacak vatandaşlar ise kredi kullanımı için en uygun dönemin ne zaman olduğunu araştırıyor. Tüm bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bankaların 2021 yılı Şubat ayında ihtiyaç, konut, taşıt kredilerine hangi oranlarda faiz uyguladığını öğrenmek isteyenler bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtını merak ediyor. 

Ziraat Bankası, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların en güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları şöyle;

 
ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.66
Konut kredisi: 1.47
 
HALKBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42
 
 
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
 
Konut kredisi: 1.54
İhtiyaç kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.48
 
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
 
 
AKBANK FAİZ ORANLARI
 
Direkt kredi: 1.61
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.39
 
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.21
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.51
 
 
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.29
Standart konut kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.61
 
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
 
Mortgage kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 1.65
 
İNG FAİZ ORANLARI
 
Konut kredisi: 1.36
Taşıt kredisi: 1.54
İhtiyaç kredisi: 1.49
 
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
 
Sabit faizli konut kredisi: 1.61
Taşıt kredisi: 1.54
İhtiyaç kredisi: 1.49
 
 
 
KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?
 
Bankalar uzun süredir yüksek faizler uyguluyor. Faizlerin belirli bir seviyeye ulalmasının ardında düşüş eğilimi görülüyor. 'Kredi kullanacak kişiler kredi faizi düşecek mi?' sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu sorunun net bir yanıtı bulunmuyor. Kredi faizlerinde bir düşüş görüleceğine dair her hangi bir bilgi bulunmadığı gibi uzmanların da öngörüsü söz konusu değil. 
 
 

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