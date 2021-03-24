Kredi kararı! 4 banka daha katıldı, 2 yıllık vadede...

Türkiye Varlık Fonu resmen duyurdu. Kredi ile ilgili flaş karar! 4 yeni banka daha dahil oldu. Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019’da kullanılan 1 milyar Avro’luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

ICBC ve Citibank ’ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.