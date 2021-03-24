24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 2.63 EURO 9,4420 -0.20
USD 7,9520 0.14 ALTIN 443,100 0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi kararı! 4 banka daha katıldı, 2 yıllık vadede...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 16:24 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:29

Türkiye Varlık Fonu resmen duyurdu. Kredi ile ilgili flaş karar! 4 yeni banka daha dahil oldu. Türkiye Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarındaki sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı.


Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019’da  kullanılan 1 milyar Avro’luk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni  bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019  yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor  yüzde 2,25 olarak  gerçekleşti.
 
ICBC ve Citibank’ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar  avro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı  ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.
 
Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD,  HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui  Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak, Banco Bilbao  Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Societe Generale de lider  düzenleyici seviyesinde katıldılar.
 
  
 
 
 

ETİKETLER

kredi kredi kararı TVF TVF kredi ICBC Citibank HSBC Arab Banking Corporation Emirates NBD HSBC ING Intesa Sanpaolo JP Morgan Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.