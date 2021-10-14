Kredi ile ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, artık...

ANONİM ŞİRKET KURULUYOR

İhracatçı şirketler için Kredi Garanti Fonu’na benzer bir anonim şirket kuruluyor. Tanıtma Fonu ve iş dünyasındaki birliklerin katılımı ve desteğiyle kurulacak bu yeni yapı, sadece ihracatçılara kolay kredi için çalışacak. Kredi Garanti Fonu, ağırlıklı olarak iç pazara ve KOBİ’lere kredi teminatı verecek, kredileri düzenleyecek.

İKS SİSTEMİ OLUŞTURULUYOR