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Kredi ile ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, artık...

14 Ekim 2021 Perşembe - 7:33 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 7:33

Kredi kararı! Bakanlık harekete geçti. Kredi kullanacaklar için önemli değişiklikler olacak. Çalışmada sona gelindi. İhracatçıları güçlendirmek, teminat mektubu ve kredi konusunda yaşadıkları sorunları çözmek için yeni bir yapı kuruluyor. İhracat Kefalet Sistemi’ni (İKS) yeni kurulan anonim şirket yönetecek. İhracatçıların kredi talepleri bu yapı üzerinden sonuçlandırılacak. Kredibilitesi olan firmalara, hazine garantili kefalet verilecek. Bankalarda zaman ve para kaybettiren işlemler olmadan kredi talep edilebilecek.


Kredi kullanımı ile  ilgili flaş değişiklik kararı! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce ihracatçılar için yeni çalışmalar yaptıklarına dair açıklamasının ardından, Ticaret Bakanlığı’nda, AK Parti kurmaylarının katıldığı çalışmalarda son noktaya gelindiği öğrenildi.
 
Edinilen bilgiye göre Sistem, Kredi Garanti Fonu’ndan bağımsız yeni bir yapı kurulması ve sadece ihracatçılar için çalışma yürütmesi üzerine kuruluyor. İhracat şirketleri yeni düzenlemeyle evrak işlerinden kurtulacak. Kısa sürede TBMM’ye gönderilmesi beklenen yasa düzenlemelerin önemli başlıkları şöyle:
 
ANONİM ŞİRKET KURULUYOR
 
İhracatçı şirketler için Kredi Garanti Fonu’na benzer bir anonim şirket kuruluyor. Tanıtma Fonu ve iş dünyasındaki birliklerin katılımı ve desteğiyle kurulacak bu yeni yapı, sadece ihracatçılara kolay kredi için çalışacak. Kredi Garanti Fonu, ağırlıklı olarak iç pazara ve KOBİ’lere kredi teminatı verecek, kredileri düzenleyecek.
 
İKS SİSTEMİ OLUŞTURULUYOR
 
İhracat Kefalet Sistemi (İKS) adı verilen bir yapı kurulacak. Bu sistemden yararlanmak isteyenlerden, diğer kredi işlemlerindeki şartlar aranmayacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek. Kefalet sistemi onay verdiğinde, firma çalıştığı bankadan daha önce aranan şart aranmadan kredi alabilecek. Hazine destekli kefalet, bir nevi teminat yerine geçecek. Bu sistem, Avrupa’da da yaygın şekilde kullanılıyor.
 
EVRAKLARLA UĞRAŞILMAYACAK
 
İhracat şirketleri, ipotek, imza gibi evraklar ve belgelerle uğraşmayacak. Normal kredi süreçlerindeki kredi başvurusu için istenen ödemeler de yapılmayacak. Kefalet verdiği zaman kolay kredi alabilecek. Bir dizi evrak ve teminat mektubu gerekmeyecek.
 
MERKEZ BANKASI DESTEĞİ
 
İhracatçılara sağlayan bir diğer kredi olanağı ise bir süre önce Merkez Bankası tarafından başlatıldı. Merkez Bankası reeoskont kredilerinin uygulama şartları, 1 Ekim itibariyle değiştirildi. Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara yükseltildi. Bu limitin 20 milyar dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar dolarlık bölümü ise diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edildi. (Hürriyet)
 

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