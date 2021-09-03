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Kredi ile ilgili flaş karar! Merkez Bankası...

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 11:30 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 11:30

Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı! Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili, "Hem finansmana ulaşmada hem de daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacak. İhracatımıza önümüzdeki dönemlerde çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların, TCMB kaynaklarıyla Türk  Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin  miktarını 30 milyar dolara çıkardıkları müjdesini vererek söz konusu limit  artırımıyla özellikle KOBİ'lere yönelik reeskont kredisi kullanımını  yaygınlaştırmış olacaklarını bildirmişti.
 
Kararı AA muhabirine değerlendiren TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin  ihracatta çok başarılı bir ivme yakaladığına ve ihracat rakamlarının yükseldiğine  işaret ederken bir yandan da dünyada emtia fiyatları, lojistik ve diğer  giderlerde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.
 
Bu nedenle ihracatın finansmanının daha fazla önem kazandığını dile  getiren Gülle, şunları kaydetti: "Özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşıp daha fazla ihracat yapması  bizim desteklediğimiz, olması gereken bir strateji. Bu çerçevede Merkez Bankası  kaynaklarının ve bu desteğin artırılması konusunda uzun süredir çalışmalar  yapılıyordu. Burada bu limitin 30 milyar dolara çıkarılması ve KOBİ'lerin de bu  işin içine dahil edilmesi son derece anlamlı. Hem finansmana ulaşmada hem de daha  düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacak. İhracatımıza önümüzdeki  dönemlerde çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."
 
Gülle, TCMB'nin de günlük kullanım miktarlarında sürekli artışa  gittiğini ifade ederek bundan sonraki süreçte bu rakamların daha da artacağını  belirtti.
 
Söz konusu kaynağın, hem Türk Eximbank hem diğer bankalar üzerinden  verileceğini kaydeden Gülle, "Bir dönem 50 milyon dolara kadar düşen günlük  kullanım tutarı şu an 150 milyon dolar. Tahmin ediyorum günlük kullanımlar 200  milyon dolara çıkarılarak, reeskont imkanlarına ulaşmada daha geniş imkan  sağlanacak." ifadesini kullandı.
 
"Ham madde sorununda denge sağlandı"
 
Finansman dışında ihracatçı firmalarının ham maddeyle ilgili  sıkıntılar da yaşadığını anlatan Gülle, hem ham madde tedariki hem de ihracatın  devamıyla ilgili bazı sektörlerde dengenin korunması gerektiğini söyledi.
 
Gülle, "İhracat için ham maddeye talep var ama içeride de maliyet  enflasyonunu yaratmamak lazım. Şu anda bunun sağlanmasına dikkat ediliyor,  Bakanlığımızla firmalarımızla hassasiyet gösteriliyor hem ihracatı aksatmadan hem  de içerinin ihtiyacını görerek götürüyoruz. Bazı sektörlerimiz dengelendi, sorun,  süreç içinde yönetildi. Hem ihracat hem de içerideki denge sağlandı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Gülle, ihracatta lojistiğin de önemli bir sorun alanı olduğunu ancak  Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini belirterek "Türkiye, bu dönemde tercih de  ediliyor. Türkiye ve Uzak Doğu arasında tedarik maliyetinde önemli farklar var.  Türkiye'den tedarik daha avantajlı hale geliyor. Ülkeye yönelimi artırıyor."  dedi.
 
TİM olarak illeri ve bölgeleri gezdiklerini ve kendilerine eleman  taleplerinin geldiğini anlatan Gülle, şunları kaydetti: "Bazı fabrikalar istihdamda sıkıntı yaşıyor, işçi bulamadıklarını ve  bu nedenle işletmeyi kapatma durumunda kaldıklarını belirtiyor. Şu anda işsizliği  değil, başka türlü işsizliği konuşuyoruz. İşe olan talebi konuşuyoruz. Bu kadar  büyümenin olduğu yerde istihdam ihtiyacının olması son derece normal."
 
  
 

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