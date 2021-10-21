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Kredi ile ilgili flaş açıklama! Ve yükseldi

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 15:37 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 15:37

Kredilerle ilgili flaş açıklama! Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 azalarak 699 milyar 251 milyon 370 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,78 artışla 566 milyar 701 milyon 507 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,15 düşüşle 262 milyar 650 milyon 160 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 259 milyar 957 milyon 314 bin lirası konut, 9 milyar 485 milyon 362 bin lirası taşıt ve 429 milyar 808 milyon 694 bin lirası diğer kredilerden oluştu.


Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta  yaklaşık 108,6 milyar lira artarak 4 trilyon 350 milyar liraya yükseldi. 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve  Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası  dahil) 15 Ekim ile biten haftada 108 milyar 649 milyon 589 bin lira artarak 4  trilyon 349 milyar 980 milyon 61 bin liraya çıktı.
 
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 yükselişle 1  trilyon 880 milyar 853 milyon 991 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat  yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 321 milyar 311 milyon 75 bin lira oldu.
 
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 219  milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 517 milyon doları  yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin  toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış  verilerle 15 Ekim itibarıyla 422 milyon dolarlık azalış görüldü.
 
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
 
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde  0,03 azalarak 699 milyar 251 milyon 370 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli  ticari krediler yüzde 0,78 artışla 566 milyar 701 milyon 507 bin liraya çıkarken,  kredi kartları bakiyesi yüzde 0,15 düşüşle 262 milyar 650 milyon 160 bin liraya  indi.
 
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 259 milyar 957 milyon 314  bin lirası konut, 9 milyar 485 milyon 362 bin lirası taşıt ve 429 milyar 808  milyon 694 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
 
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Ekim ile  biten haftada 57 milyar 801 milyon 551 bin lira artarak 3 trilyon 963 milyar 368  milyon 135 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 14,74 artış kaydetti.
 

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