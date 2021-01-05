Kredi ile emeklilik fırsatı!

Emeklilik için çok önemli bir adım atıldı. Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamında emekli olabilecek sigortalıların uygun koşullu kredi kullanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank arasındaki protokol imzaladı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, kampanyaya 40 bin kişinin üzerinde katılım beklediklerini belirtti.

