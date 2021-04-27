Kredi hamlesi! Bankalar resmen duyurdu, 3 ay ödeme yok, faiz...

Bankalardan kredi atağı! Tek tek duyurdular. Kredi kullanacaklar için büyük fırsat... 3 ay ödeme yok. Nakit ihtiyaçlar hemen karşılanıyor, ödemeler ise 3 ay sonra başlıyor. Bankalar adeta yarışta. 3 ay ödemesiz kredi fırsatı avantajlı koşullar ile birlikte müşterilerin kullanımına sunuldu. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, ING art arda duyurdu. Kredi fırsatının detayları belli oldu. Her banka farklı faiz oranı uyguluyor. İşte kredi kullanmayı düşünenler için 3 ay geri ödemesiz kredi kullanımı sağlayan bankalar ve kredi detayları....

Bankalardan kredi kararı! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. İhtiyaç kredisi ödemeleri 3 ay sonra başlıyor. Böylece pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 3 ay ödemesiz kredi kullanmak isteyenler için kredi detaylarını derledik. İşte banklar ve kredi koşulları...

YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

Yapı Kredi, müşterilerine art an ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında “3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi” kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.

QNB FİNANSBAKN'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.

ING'DEN KREDİ FIRSATI!

ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.

TEB'DEN RAMAZAN FIRSATI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ’lere özel yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ’lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

TEB, 15 yılı aşkın süredir “Danışman Banka” anlayışıyla KOBİ’lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek veriyor. Salgın sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ’lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ’lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB, KOBİ Destek Kredisi’ni de mevcut ve yeni müşterilerinin kullanımına sundu. KOBİ Destek Kredisi ile KOBİ’ler 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanabiliyor. TEB’in sunduğu KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak isteyenler TEB Şubelerinden başvuru yapabiliyor.

AKBANK'TAN 3 AY ÖDEMSİZ KREDİ

Akbank’ın KOBİ’lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ’nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi, KOBİ’lerin ödeme ve tahsilat dönemleri yani nakit akışı çok öngörülebilir değil, işlerinin daha fazla olduğu dönemler olabiliyor, bu dönemlerde ticari faaliyetleri için nakit ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Bu noktada kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve geri ödemelerini işlerinin durumuna göre yapmak, esnek olmak istiyorlar. Bu gerçekten hareketle Ramazan’da KOBİ’leri düşünerek ödeme planlarını kendi belirleyebildikleri bir kredi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Bu krediden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, Akbank şubelerinden başvuru yapabileceklerini aktaran Oğuz, "Ayrıca ticari faaliyeti bulunan, vergi levhası olan bankamız mikro segment müşterileri 50 bin TL’ye kadar olan aylık eşit taksitli kredi talepleri için Akbank Mobil üzerinden başvurabilecek. Üstelik yeni üye iş yeri olacak KOBİ’ler, Akbank’tan, Ramazan’a özel bu kredi ile birlikte ticari kredi kartı da alırsa 6 ay boyunca üye işyeri hizmet ücretlerinde indirimden ve avantajlı komisyon oranından yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.