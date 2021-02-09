Kredi hamlesi! 3 ay ödeme yok, faizleri…

Kredi çekmek isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren adım. Bankalar tek tek açıklıyorlar. 3 ay ödeme yok... Nakit sıkıntısı yaşayanlar için bankalar belirli dönemlerde çeşitli avantajlarla müşterilerine kredi imkânı sunuyor. Değişen faiz oranları ve vade imkanları ile nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise sunulan kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi veriyor. İşte 3 ay kredi ertelemesi sunan bankalar ve faiz oranları...

Kredi çekecek herkes bankaların sağladığı kampanyaları yakından takip ediyor. Zaman zaman avantajlı imkanlar sunan bankaların bazıları ise ödemeleri 3 ay erteleyen kampanyalar düzenliyor. Özellikle koronavirüs salgını etkisiyle nakit sıkıntısı çekecekler için bu kampanyalar bir fırsata dönüşebiliyor. 3 ay ödeme yapmadan kredi kullanabileceğiniz bankalar, uygun koşullar ile kredi kullanımı sağlayan bankalar…

İNGBANK

İNG ihtiyaç kredisi kapsamında aylık yüzde 1.44 faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı tanıyor.

Ödeme tablosu

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade(Ay): 36 Ay

Faiz Oranı (Aylık): % 1.44

Toplam geri ödeme: 13.514.440 TL

İhtiyaç kredisi çekme şartları nelerdir?

- Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

- Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)



- ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.

İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

ING'nin uygun aylık faiz oranları ve vade ile sunduğu ihtiyaç kredisi başvurusunda gerekli olan belgeler;

T.C uyruklu kişiler için;

Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport

Yabancı uyruklu kişiler için;

Pasaport ve Oturma İzni Belgesi.

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, ceptelefonu faturalarından herhangi biri.



Bu belgelere ek olarak, çalışma durumuna göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

Ücretli çalışanlar:

Son aya ait maaş bordrosu aslı veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı,

Özel sektör çalışanlarında SGK dökümü.



Emekliler:

İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi (Mevcutta varsa),

Gelirini belgeleyen banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı/ SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı.



Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi,

Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi,

Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti.



Tüzel kişiliği olan firma ortakları:

Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri,

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi/ e-vergi levhası,

Son iki yıla ait ''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son dönem detay mizanı,

Ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi (www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınan döküm ile işlem yapılabilir).



Çiftçiler:

Çiftçilik belgesi

*Çiftçilik geliri ek gelir olarak kabul edilmektedir. (Emekli geliri veya ücret geliri esastır)

YAPIKREDİ

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında “3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi” kampanyası seçilmelidir.

Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.

Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi’nden yapılması durumunda “Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi” menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.

Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi'ne T.C. kimlik numaranız veya kullanıcı kodunuz ile giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre almak istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum menüsünden hemen şifre oluşturabilirsiniz.

Ödeme Planı

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade(Ay): 33 Ay

Faiz Oranı (Aylık): % 1.79

Aylık Taksit: 4. 261, 125 TL

QNB

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank’ta hesabınız varsa “Hemen Başvur” butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

TC Kimlik numaranızı 5030’a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Kredi Tutarı: 15.000 TL

Vade(Ay): 36 Ay

Faiz Oranı (Aylık): % 1.29

Aylık Taksit: 546,63

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 19.678, 64 TL