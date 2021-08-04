04 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 0.65 EURO 10,0340 0.54
USD 8,4280 0.28 ALTIN 495,660 1.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi fırsatı! Sıfır faizle 60 bin TL

AA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:13 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 15:13

Faizsiz kredi fırsatı devreye alındı. 60 bin lira kullanılabiliyor. Sıfır faizli kredide geri ödeme 12 ayda yapılıyor. Ağustos ayına özel kampanya araba almayı planlayanları bekliyor. Renault ağustosa özel faizsiz kredi seçenekleri sunuyor.


Faizsiz 60 bin TL kredi kullanılabiliyor. Renault'dan yapılan açıklamaya göre şirket,  ağustos ayında sıfır faiz  ve cazip fırsatlar sunuyor.               

Bu çerçevede 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı  sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve  Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay  vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor.             

  Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan'ın 2021 model yılı  versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi de tüketicileri bekliyor.               

Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden  sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE'ye  ise 316 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.               

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile  satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault  Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.                 

ETİKETLER

kredi faizsiz kredi kredi fırsatı sıfır faiz sıfır faizli kredi araba kredisi araç kredisi Renault Renault kampanya Renault kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.