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Kredi fırsatı, faizsiz, 3 yıl geri ödemesiz! Pazartesi başlıyor e-Devlet'ten başvuru...

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 12:11

Kredi müjdesinin detayları belli oldu. 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi için başvurular başlıyor. Bu kapsamda, mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar kredi verilecek. Ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini belirterek, "İşletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik"  temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"na (IBPF) video  konferans yöntemiyle katıldı. Neredeyse çeyrek asrı geride bırakan Boğaziçi Yöneticiler Vakfının,  kurulduğu günden bugüne aidiyet ve medeniyet bilincine sahip gençlerin  yetişmesinde öncü bir rol üstlendiğine dikkati çeken Varank, "Vakfımızın neşet  ettiği ülkemizin en güzide yükseköğretim kuruluşlarından biri olan Boğaziçi  Üniversitesinin kısır çekişmelere malzeme edilmesi gerçekten hepimizi üzüyor.  Anayasaya ve kanuna uygun şekilde gerçekleştirilen bir atamaya verilen gerekçesiz  tepkiler uzun süre ülke gündemini zehirledi." diye konuştu.
 
 Halen bu gündemi sıcak tutmaya çalışanlar olduğunu belirten Varank,  şöyle devam etti:  "Kendileri de gayet iyi biliyorlar ki üniversite rektörlerinin sandık  kurup oylamayla seçilmesi diye bir uygulama dünyada yok. Bu devlet  üniversitelerinde de böyle vakıf üniversitelerinde de böyle. Acaba aynı  akademisyenler bir vakıf üniversitesinde öğretim üyeliği yapıyor olsalar,  mütevelli heyetinin belirlediği rektöre aynı tepkiyi verebilirler mi? Cevabı  herkesin malumu. Hatta biliyorsunuz dünyanın en saygın üniversitelerinde genelde  rektörlerin üniversite dışından seçilmesi tercih edilir. Kamu üniversitelerinde  rektör seçimi diye yapılan zaten herkesin de katılamadığı uygulamalar, ideolojik  kamplaşmalara sebep olmaktan, üniversiteleri tek tipçi anlayışlara mahkum  etmekten öteye gitmiyor. Biz bunu eski sistemde bizatihi test ettik. Bilimde  yarışmasını beklediğimiz akademisyenlerimiz, yöneticilik yarışına girip,  hizipçilik yapıyorlardı. Üniversitelerdeki kadrolar akademik liyakate göre değil  bir sonraki seçimde verilecek oylara göre dağıtılıyordu. Artık bu devir kapandı.  Ben inanıyorum ki Rektörümüz, Boğaziçi Üniversitesini çok daha iyi bir seviyeye  taşıyacak ve çok kıymetli hizmetler verecek."
 
 "İşletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum"
 
 Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyar liralık  KOSGEB Hızlı Destek Programı'nı kamuoyu ile paylaştığına dikkati çekerek, bu  program ile teknoloji tabanlı start-up'lar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük  ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlayacaklarını  belirtti. Bu kapsamda, mikro işletmelerin 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin  liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğinin altını çizen Varank,  "Başvurular pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.  Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum." dedi.
 
Varank, girişimcilere ve KOBİ'lere farklı kurumlar aracılığıyla  sunulan diğer birçok desteğin de söz konusu olduğunu dile getirerek şu ifadeleri  kullandı:   "Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırmıyor değil. Bu  doğrultuda tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan  erişme imkanı sağlayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını Bakanlık  olarak hayata geçirdik. Girişimcilerimiz, yatırımcılarımız platform içerisinde  yer alan teşvik robotunu kullanılarak tüm destekler hakkında bilgi sahibi  olabilir ve sağlanan avantajları görebilir, buna göre devletimizin kendilerine  sunduğu cazip teşviklere başvurabilirler."
 
 
 
1. Kimleri kapsıyor?
 
-Imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler.
 
- Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar.
 
2. Hangi işletmeler yararlanabilir?
 
-Koronavirüs öncesi faal olan,
 
- Istihdamını muhafaza eden,
 
-Gelir kaybına uğrayan,
 
-Nakit akışı bozulan işletmeler.
 
3. Desteğin üst limiti ne kadar?
 
- Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar,
 
- Küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek.
 
-2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.
 
4. Başvuru ne zaman ve nasıl olacak?
 
-Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren alınacak.
 
-Sadece ‘turkiye.gov.tr’den (e-Devlet) online başvuru alınacak.
 
5. Ödemeler ne zaman?
 
-Kredi 3 yılı ödemesiz ve faizsiz verilecek.
 
-Ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacak
 
   "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ni bu ay içerisinde  açıklamayı planlıyoruz"
 
 Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal  hayatı derinden etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, kısıtlamaların,  sosyal mesafe uygulamalarının birçok alanda iş yapma usullerinde köklü  değişimlere yol açtığını vurguladı.  Yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin her zamankinden daha fazla önem  kazandığını ifade eden Varank, salgından çok önce, Milli Teknoloji Hamlesi  vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana  bileşeninden birini "girişimcilik" olarak belirlediklerini hatırlattı.  Varank, girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılması, teknoloji  tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesinin stratejideki en önemli başlıklardan  olduğuna işaret ederek, "Bu alanda temel yol haritamız olacak Ulusal Teknoloji  Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı da bu ay içerisinde kamuoyu ile  paylaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.Girişimciliği ve buna bağlı olarak kritik teknolojilerdeki yerliliği  geliştirmek için çok önemli destekler verdiklerini ifade eden Bakan Varank,  "Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinin tamamını kapsayan  destekleri bir paket halinde sunuyoruz. Verdiğimiz bu desteklerde teknoloji  tabanlı girişimlerle üretim tecrübesi bulunan firmaları iş birliğine teşvik  ediyoruz. Böylelikle sanayimizde topyekun bir teknolojik dönüşümün  gerçekleşmesini hedefliyoruz." dedi.
 Varank, teknoparklarda bugün itibarıyla 68 bin 500 kişinin istihdam  edildiğine, 6 bin 543 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Hali  hazırda da 11 bine yakın Ar-Ge projesi yürütüyorlar. Teknopark firmalarımızın  yurt içi satış hacimleri 123 milyar liraya, ihracatları ise 5,8 milyar dolara  ulaştı. Göğsümüzü kabartan birçok başarı hikayesine de imza atıyorlar."  değerlendirmesinde bulundu.
 
  "Risk sermayesi fonları, girişim ekosistemi için hayati öneme sahip"
 
 Bakan Varank, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesinde en temel  ihtiyaçlardan birinin finansmana erişim olduğuna işaret ederek, risk sermayesi  fonlarının, girişim ekosistemi için hayati öneme sahip olduğunu, bu kapsamda,  gerek kendi kurdukları gerekse destek sağladıkları fonlarla bu kaynakların  büyütülmesi için çalıştıklarını, bu amaçla hayata geçirdikleri uygulamaların  başında "TechInvesTR" geldiğini söyledi. Varank, TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde "fonların  fonu" mekanizması kurgulandığını belirterek, "Türkiye'de yatırım yapacak 5  girişim sermayesi fonuna katkıda bulunarak 1 milyar lirayı aşan bir fon  büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
 
 Bakanlık olarak kaynak aktardıkları 2 yeni fonu hayata geçirdiklerini  dile getiren Varank, "Bunlardan ilki Kalkınma ve Yatırım Bankası iş birliği ile  oluşturduğumuz Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon lira kaynak aktarmayı  planladığımız bu fon ile özellikle bölgesel gelişime katkı yapacak girişimlerin  büyümesine destek olacağız. Diğeri ise teknoloji ekosisteminin ihtiyacını  gidermek üzere kurduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu. 350 milyon lira kaynak  aktaracağımız Fon, Turcorn adayı start-uplara doğrudan yatırım yapacak. Son  olarak, 100 milyon liralık bir diğer fonu da Bilişim Vadisi öncülüğünde katılım  bankaları ile birlikte hayata geçirdik." diye konuştu.  Varank, KOSGEB, kalkınma ajansları ve TÜBİTAK üzerinden girişimcilere  sağladıkları birçok avantaj olduğunu belirterek, "Kalkınma ajansları bugüne kadar  girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı." ifadesini  kullandı.  KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayarak destek başvurusunda bulunan  yaklaşık 110 bin girişimciye 3,5 milyar lira destek sağladıklarının altını çizen  Varank, "Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 milyon liraya yakın işletme  kredisi kullandırdık. Benzer şekilde TÜBİTAK da teknoloji ve yenilik destekleri  kapsamında 2002 yılından bu yana 20 bine yakın projeye 15 milyar liranın üzerinde  destek verdi." dedi.
 
 "Genç arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum"
 
  Bakan Varank, 2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandıkları ve  Türkiye'nin orta vadede istikrarlı büyüme dönemine girdiği bir yıl olarak  değerlendirdiklerini söyledi. Ekonominin salgın sonrası yeni dönemde rekabet gücünü artırmanın ve  sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamanın temel öncelikleri olduğunu dile  getiren Varank, şunları kaydetti: "AB pazarına yakınlığımız ve pandemi döneminde ortaya koyduğumuz  üretim performansı ile uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi oldukça  artmış durumda. Biz de bu ilgiden azami fayda sağlamak için yenilikçi ve  teknolojik girişimlerimizin gelişimine yoğunlaşmış politikalar uyguluyoruz. Genç  arkadaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, ümitvar olun, ülkenize  güvenin, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmekte cesur olun. Biz her türlü  imkanı sizlere sunmaya hazırız."
 
  

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