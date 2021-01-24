Kredi fırsatı! Faiz yok, teminat yok, kefalet yok

Avantajlı kredi ile sıfır faiz imkanı! Hiçbir belge istenmiyor. Nüfus cüzdanı ile başvuru yapmak yeterli. 48 ay vade ile geri ödenebiliyor. 5 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanımı sunuluyor. Birçok kişi için büyük fırsat niteliğinde. Teminat şartı bulunmuyor. Kefalet aranmıyor. 1 Hafta detayı var. Çoğu dar gelirli vatandaşın özellikle de kadınların banka kredilerine ulaşması neredeyse imkansız. 3-5 bin liralık bir kaynağı olsa belki de kendi işini kurup, el emeğiyle üretim yaparak ailesine destek olabilecek bu vatandaşların imdadına 'mikrokredi' yetişiyor. Alınan paranın 1 hafta içerisinde iş için kullanılması gerekiyor.

Türkiye ekonomisinin kalkınması için, kadın istihdamı ve kadınların ekonomiye kazandırılması büyük bir önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim 2020 İşgücü İstatistikleri'ne göre, kadınların istihdama katılım oranı yüzde 31.3. Yine Türkiye’de toplam girişimci sayısı 1.2 milyonu aşmışken, kadın girişimci sayısı ise 134 bin. Yani sadece yüzde 11'i kadın. Bu durumu değiştirmek içinse sürekli yeni projeler geliştiriliyor.

Banka kredisi alamayana Bu projelerden biri de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı ve 22. dönem milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından 2003'te geliştirilen 'mikrokredi' programı. Dar gelirli kadınların iş hayatına atılmalarına yarayan mikrokredi programında, sermayesi olmayan ancak kendi işini yapmak isteyenlerin sermaye ihtiyacı karşılanıyor. Bu sistemle banka kredisi alamayacak kişilere, teminatsız ve kefaletsiz kredi sunuluyor. Mikrokredi başvurusunda, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge de talep edilmiyor.

1 milyar lirayı aştı Mikrokredide yoksul kadınlara 1.500-5.000 lira arasında kredi verildiğini belirten Akgül, "2003'ten beri mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın (TGMP), dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için sağladığı kredi desteği 1 milyar lirayı aştı. Yeterli finansman bulunursa 5 milyondan fazla yoksul kadının girişimci yapılması hedefleniyor" dedi. Akgül, hayvancılıktan takı tasarımına, havlu kenarı işlemeciliğinden hamur işi yapımına kadar birçok iş alanı için kredi kullandırıldığını söyledi. 700 bin kişiye ulaştı 64 ilde 92 şubede mikrokredi başvurusu aldıklarını belirten Akgül, "200 binden fazla yoksul girişimci kadının mikrogirişimci olmalarına yardımcı olacak şekilde kredi verdik. Aile fertleriyle birlikte yararlanıcı sayısı 700 bin kişi. Verilen kredilerin geri dönüş oranı yüzde 100. Hedefimiz bu projeyi 81 ilde yaygınlaştırmak" dedi. Akgül, 2019'da 50 bin dar gelirli kadına toplam 120 milyon lira mikrokredi verildiğini, 2020 içinse bu rakamın 200 milyon liraya ulaşacağını dile getirdi.