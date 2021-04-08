Kredi fırsatı! Faiz yok, 100 bin TL...

Yüz binlerce kişi için kredi fırsatı. Halkbank tüm vatandaşlara duyurdu. 100 bin lira kredi kullanımı sunuluyor.
Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Arslan, toplantıda, 2021'in Halkbank olarak kadın girişimcileri önceliklendirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.
Kadınları ekonominin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenledikleri zirvede kadınlara özel hizmetleri ve kredi paketini paylaştıklarını anlatan Arslan, gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla kadın girişimcilerle buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Bir ayda 625 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldı
Üreten kadının bankası olma vizyonuyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerine değinen Arslan, bu birimin tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destek sağlamak üzere kurgulandığını bildirdi.
8 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Uzun bir süre olmamasına rağmen, kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Arslan, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki kadın girişimcilerin bu hizmete yoğun teveccühü olduğunu kaydetti.
Sadece bu bölgede 1200'ün üzerinde kredi kullandırıldığını, toplamda 76 milyon lira üzerinde bir kredi hacmine ulaşıldığını belirten Arslan, bugün de Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 9 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim ettiklerini bildirdi.
Arslan, Antalya'nın hem turizm hem de tarımdaki gücüyle ekonomik aktivitesi yüksek, Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Arslan, şöyle konuştu:
"Küresel düzeyde zorlayıcı etkileri olan Kovid-19 özellikle turizm sektörümüzü etkilemiştir. Bu yaz dönemini kayıplarımızın telafisi kapsamında olumlu geçireceğimizi ve önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Biz bu noktada Halkbank olarak, özellikle de kadınlarımızın katılımıyla ekonomik ivmeyi yukarı taşımaya ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya nasıl katkı sağlayabileceğimize odaklanıyoruz."
Hedef 100 bin kadın girişimciye ulaşmak
Üretken kadınları teşvik etmeye devam edeceklerine değinen Arslan, "2021'in sonuna kadar Türkiye'de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedeflemekteyiz. Böylece ekonomimizin güçlenmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.
Toplantıda kredilerin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Arslan, ilk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş kadınlara yönelik finansmana erişimi kolaylaştırmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını kaydetti.
Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal imkanlarla kadınların iş dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma hayatına dahil olmayı arzulayan kadınların daima yanında olduklarını söyledi.
SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI
KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı bulunuyor.
KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ'NDE LİMİT NE KADAR?
Kadın Girişimcilerin kullanabileceği azami kredi limiti; İşini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 100.000 TL. Yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için azami 50.000 TL olarak belirlendi.
KREDİ ÖZELLİKLERİ
Kredi vadesi; azami 6 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay’dır.
Kredi, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılabilecektir.
Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecektir.
Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
Kimler Faydalanabilir
Kredi başvurusu esnasında Kadın Girişimcilerin aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir;
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
Kadın Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması veya bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci, sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin Kadın Girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimci kredi kullandırılabilecektir.