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Kredi fırsatı! Faiz yok, 100 bin TL...

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 12:48 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 12:48

Halkbank resmen duyurdu. Yüz binlere güzel haber. Dev banka harekete geçti. Sıfır faizli kredi fırsatı! 100 bin liraya kadar kredi kullanılabiliyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları kadın girişimci kredilerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yıl sonuna kadar 100 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.


Yüz binlerce kişi için kredi fırsatı. Halkbank tüm vatandaşlara duyurdu. 100 bin lira kredi kullanımı sunuluyor.
Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten  Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
 
Arslan, toplantıda, 2021'in Halkbank olarak kadın girişimcileri  önceliklendirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.
 
Kadınları ekonominin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi  hedeflediklerini, bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da  düzenledikleri zirvede kadınlara özel hizmetleri ve kredi paketini  paylaştıklarını anlatan Arslan, gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla kadın  girişimcilerle buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
 
Bir ayda 625 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldı
 
Üreten kadının bankası olma vizyonuyla Kadın Girişimci Bölüm  Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerine değinen Arslan, bu birimin tüm finansal  süreçlerde kadın girişimcilere destek sağlamak üzere kurgulandığını bildirdi.
 
8 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Arslan,  "Uzun bir süre olmamasına rağmen, kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin  de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma  potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın  girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625  milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
 
Arslan, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki kadın  girişimcilerin bu hizmete yoğun teveccühü olduğunu kaydetti.
 
 Sadece bu bölgede 1200'ün üzerinde kredi kullandırıldığını, toplamda  76 milyon lira üzerinde bir kredi hacmine ulaşıldığını belirten Arslan, bugün de  Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 9 girişimci kadına  üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim ettiklerini  bildirdi.
 
Arslan, Antalya'nın hem turizm hem de tarımdaki gücüyle ekonomik  aktivitesi yüksek, Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak,  Arslan, şöyle konuştu:
 
 "Küresel düzeyde zorlayıcı etkileri olan Kovid-19 özellikle turizm  sektörümüzü etkilemiştir. Bu yaz dönemini kayıplarımızın telafisi kapsamında  olumlu geçireceğimizi ve önümüzdeki dönemde çok daha iyi bir tabloyla  karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Biz bu noktada Halkbank olarak, özellikle de  kadınlarımızın katılımıyla ekonomik ivmeyi yukarı taşımaya ve potansiyelleri  ortaya çıkarmaya nasıl katkı sağlayabileceğimize odaklanıyoruz."
 
Hedef 100 bin kadın girişimciye ulaşmak
 
Üretken kadınları teşvik etmeye devam edeceklerine değinen Arslan,  "2021'in sonuna kadar Türkiye'de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar  lira kredi kullandırmayı hedeflemekteyiz. Böylece ekonomimizin güçlenmesine ve  çeşitlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.
 
Toplantıda kredilerin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Arslan, ilk  defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş kadınlara yönelik finansmana  erişimi kolaylaştırmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak  amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi  desteği sunduklarını kaydetti.
 
Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal imkanlarla kadınların iş  dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini  vurgulayarak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma hayatına dahil  olmayı arzulayan kadınların daima yanında olduklarını söyledi.
 
 
SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI
 
KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını  doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL limitli,   en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek  kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve  sanatkarlar içinse 225 bin TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı  bulunuyor.
 
 
KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ'NDE LİMİT NE KADAR?
 
Kadın Girişimcilerin kullanabileceği azami kredi limiti; İşini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 100.000 TL. Yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için azami 50.000 TL olarak belirlendi. 
 
KREDİ ÖZELLİKLERİ
 
Kredi vadesi; azami 6 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay’dır.
 
Kredi, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılabilecektir.
 
Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecektir.
 
Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
Kimler Faydalanabilir
 
Kredi başvurusu esnasında Kadın Girişimcilerin aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir;
 
Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
 
Kadın Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması veya bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
 
Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci, sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
 
Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin Kadın Girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimci kredi kullandırılabilecektir.
 
  
 
 
 

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