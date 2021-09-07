Kredi fırsatı! Faiz, ek ödeme yok, aylık 100 TL olarak geri ödeniyor

Faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredi limiti 1.200 TL olarak belirlendi. Geri ödeme aylık 100 lira olacak şekilde yapılıyor. Faiz, komisyon ve ek ödeme söz konusu değil. Denizbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile İstanbullulara faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. İşte detaylar...

Nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz 1.200 lira kredi veriliyor. Başvuranlar yararlanıyor. Kredi geri ödemesi ise küçük taksitler halinde yapılıyor. Düşük miktarda nakit ihtiyacı olan ve kredi kartı ya da banka kredisi kullanmak istemeyenler için faizsiz ödeme seçeneği devreye alındı. Ek ödeme olmaksızın müşteriler sadece kullandıkları tutarı geri ödeyecekler.

Denizbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği kapsamında İstanbulkart sahiplerine, kampanya koşullarını sağlaması halinde DenizBank tarafından 12 ay taksitli 1.200 TL'ye varan faizsiz kredi kullanma fırsatı sunuluyor.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

Kampanyadan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabiliyor.

Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçilen İstanbulkarta aktarılıyor.

Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank hesabına yatırılıyor.

Kampanya başvurunuzun DenizBank'a iletilmesinden sonra DenizBank tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kredisi onaylanan 18 yaşından büyük bireysel müşteriler (gerçek kişi) için geçerlidir.

Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve TC kimlik numarası ile yapabiliyor. Başvuru sonucu SMS ile iletiliyor.

Başvurusu onaylanan müşteriler, kredilerini en yakın DenizBank şubesine Nüfus Cüzdanı ve İstanbulkart'ı ile başvurarak kullanabiliyorlar.