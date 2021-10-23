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Kredi fırsatı! Dosya masrafı yok, 36 aya varan vade, faiz oranları ise...

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:28

Kredi fırsatı resmen duyuruldu! Dosya masrafı yok. Avantajlı faiz oranları, 36 aya varan vade ve uygun ödeme koşullarıyla Alternatif Bank, kredi sonbahar kredisi fırsatını açıkladı. Mobil uygulamayı indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabiliyor. Kredi başvuruları ise Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.


Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaç ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız sonbahar kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın sonbahar kredisinden faydalanmak isteyenler, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 36 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.

Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabilirken, kredi başvuruları ise Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor. 

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