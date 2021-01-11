Kredi fırsatı! Başvuru için son gün...

31 Mart'a kadar

SGK, başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın da ödenmesi gereken süre 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar borcunu yatıranların sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Düzenleme 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tüm prim borçlarını kapsayacak. Bağkur tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin tüm sigortalılık süreleri durdurulacak.