Kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz, avantajlı faiz ve...

On binlerce kişiye güzel haber. Halkbank tarafından kredi fırsatı sunuluyor. 6 ay ana para ödemesi yapılmıyor. 100 bin liraya kadar kredi çekilebiliyor. Avantajlı faiz imkanı sunulurken 36 ay vadelendirme yapılıyor. Ayrıca kredi kullanan müşterilerden 3 yıl yıl boyunca havale ve EFT ücreti de alınmıyor.

Halkbank harekete geçti. Dev banka alınan kararı duyurdu. On binlerce kişi için önemli bir fırsat niteliğinde. Altı ay anapara ödemesi yapılmıtyor. Kredi kullanan müşterilere çeşitli fırsatlar sunuluyor. Kredi süresince EFT ve havale ücrti ödenmiyor. Avantajlı faiz ile sunulan kredilerin limiti 100 bin lira olarak belirlendi.

Halkbaktan Kadın girişmcilere destek! Bir iş fikrine dayalı olarak ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş olank kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla “Kadın Girişimci Kredisi” Halkbank tarafından kullanıma sunuldu. İşte kredi paketinin detayları...

100 BİN LİRALIK KREDİ LİMİTİ

Kadın Girişimcilerin kullanabileceği azami kredi limiti;

İşini kurmuş olan kadın girişimciler için azami 100.000 TL,

Yeni iş kuran kadın girişimciler (6 aydan kısa süredir faaliyette bulunan) için azami 50.000 TL’dir.

Kadın Girişimcilere yukarıda belirtilen azami limitler kapsamında; asgari 5.000 TL Ticari KMH (Dost Hesap) ve asgari 5.000 TL limitli Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ/Business/Esnaf Kart) ürünleri sunulacaktır.

HALKBANK'TAN 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Kredi vadesi; azami 6 ay Anapara Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam azami 36 Ay’dır.

Kredi, Aylık Eşit Taksitli olarak kullandırılabilecektir.

Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecektir.

Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kredi başvurusu esnasında Kadın Girişimcilerin aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir;

Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.

Kadın Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması veya bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.

Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci, sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.

Tüzel kişi şirketlerde birden fazla kişinin Kadın Girişimci kriterlerine uygun olması halinde, yalnızca bir girişimci kredi kullandırılabilecektir.